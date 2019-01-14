Paşinyan, Ermenistan’ın başbakanlığına getirildi

© Sputnik / Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu Paşinyan ittifakının zaferini ilan etti

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, aralıktaki erken seçimlerden beri başbakan vekili görevini yürüten eski protesto lideri Nikol Paşinyan'ı başbakan olarak atadı. Böylece Ermenistan'da geçen mayıs ayında düzenlenen hükümet karşıtı protestoların lideri olan Paşinyan, aralıktaki seçimlerden sonra koltuğunu sağlamlaştırmış oldu.

Nitekim Paşinyan, parlamentonun seçimler sonrasındaki ilk oturumunda, aralık seçimlerinin parlamentoya 'yüksek düzeyde bir meşruluk' verdiğini ifade etti.

Ermenistan Anayasası'na göre, parlamentonun görev süresinin başlamasının hemen ardından parlamentoda çoğunluğun desteklediği aday devlet başkanı tarafından başbakanlığa getirilir. Bununla birlikte erken seçimlerin yapılması halinde parlamentonun görev süresinin ilk oturumunun yapıldığı günden itibaren başlaması öngörülüyor.

Başbakanın atandığı tarihten itibaren 15 gün içinde oluşturulması gereken hükümetin başının 20 günlük sürede parlamentoya hükümet programını sunması gerekiyor.