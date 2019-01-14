Paşinyan, Ermenistan’ın başbakanlığına getirildi

Nitekim Paşinyan, parlamentonun seçimler sonrasındaki ilk oturumunda, aralık seçimlerinin parlamentoya 'yüksek düzeyde bir meşruluk' verdiğini ifade etti.
Ermenistan Anayasası'na göre, parlamentonun görev süresinin başlamasının hemen ardından parlamentoda çoğunluğun desteklediği aday devlet başkanı tarafından başbakanlığa getirilir. Bununla birlikte erken seçimlerin yapılması halinde parlamentonun görev süresinin ilk oturumunun yapıldığı günden itibaren başlaması öngörülüyor.
Başbakanın atandığı tarihten itibaren 15 gün içinde oluşturulması gereken hükümetin başının 20 günlük sürede parlamentoya hükümet programını sunması gerekiyor.
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