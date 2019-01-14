Çipras: Genelkurmay başkanının savunma bakanı olarak atanması açık bir mesaj

Yeni savunma bakanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı ile görüşen Yunanistan Başbakanı Çipras, bunun hem yerel hem de dış politika açısından bir mesaj olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile isim anlaşmazlığı meselesini gerekçe gösterip dün istifa eden Savunma Bakanı Panos Kammenos’un yerine atadığı Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile bir araya geldi.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor: Savunma Bakanı Kammenos istifasını verdi

Çipras, genelkurmay başkanının savunma bakanı görevine getirilmesinin hem dış hem de yerel düzeyde açık bir mesaj olduğunu söyledi. Çipras, “Bu atama aynı zamanda Yunanistan’ın egemenlik haklarının savunulmasıyla ilgili de şu mesajı veriyor: Biz birlik olmuş vaziyetteyiz, egemenliğimizi bozmaya çalışacak herhangi bir şey yapmaya çalıştıklarında karşılarında bu şekilde duruyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Çipras’ın ardından söz alan Apostolakis de görevini ‘siyasi partilere uzak durarak’ icra edeceğini vurguladı, bu ‘yüce onur’ için Çipras’a teşekkür etti.

Appointment of armed forces chief as defense minister 'clear message,' PM says https://t.co/Ow49oRTjX4 pic.twitter.com/gxw396KPqA — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 14 Ocak 2019

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