Ukrayna eski istihbarat generali: Ukrayna ve Rusya arasında savaş ihtimali minimum

Bogdan, iki ülke arasında Ukrayna'da yapılacak başkanlık seçimlerine kadar savaş olmasının mümkün olmadığını belirtti ve Kremlin'in, Ukrayna'nın siyasi istikametini değiştireceği beklentisi içinde olduğunu düşündüğünü söyledi.
Emekli korgeneral öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın, Donbas bölgesinin Kiev'in kontrolüne geri alınması için askeri operasyon planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Ukrayna seçimleri 31 Mart'ta yapılacak.
Seçim kampanyaları ise 31 Aralık'ta başkanlık adaylarının belgelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmasıyla başladı.
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