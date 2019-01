İtalyan firari komünist militan 38 yıl sonra ülkesinde

Buongiorno Amici, alle 11.30 arriva in Italia l’assassino comunista #CesareBattisti. Sarò puntuale in aeroporto. Oggi è una giornata di GIUSTIZIA per la memoria delle vittime di questo criminale, per i loro famigliari e per tutti gli italiani. 🇮🇹 pic.twitter.com/LVA87LRETV