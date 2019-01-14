İtalyan firari komünist militan 38 yıl sonra ülkesinde

İtalya'da 1972-1980'de işlediği cinayet ve yasa dışı örgüt üyeliği gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan ve 1981'de cezaevinden kaçan Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) üyesi Cesare Battisti 38 yıl sonra İtalya'ya getirildi.

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, Kırım meselesini Kıbrıs sorununa benzetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yakalanan 64 yaşındaki Battisti, çıkarılan iade kararıyla Interpol görevlileri eşliğinde özel bir uçakla Roma'daki Ciampino Havalimanı'na getirildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de bizzat havalimanına gelerek, Battisti'nin getirilişini izledi.

Battisti'nin Roma'ya getirilişi, polis eşliğinde uçaktan indirilmesi ve güvenli alana götürülmesi havalimanında bekleyen çok sayıda basın mensubu tarafından herhangi bir engel konulmadan görüntülendi.

Cesare Battisti ya está en Italia. Considerado terrorista en Italia, recibió protección de la Francia de Mitterrand y asilo político en el Brasil de Lula. Con la llegada de Bolsonaro, la buena vida se acabó, como diría Salvini. Ahora éste capitaliza el arresto pic.twitter.com/RoswSQa620 — Ismael Monzón (@IsmaMonzon) 14 Ocak 2019

​Battisti'nin havalimanından Roma'daki Rebibbia Cezaevi'ne götürüldüğü bilgisi verildi.

İtalyan haber ajansı ANSA da genelde teröristlerin bulunduğu Rebibbia Cezaevi'nde tek kişilik odaya konulacak Battisti'nin 6 ay süreyle tüm dış görüşmelere yasaklı olacağını yazdı.

Bu arada aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Salvini basına yaptığı açıklamada, "Çok geç olsa da bugün İtalya'nın bayram etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

In diretta dall’aeroporto di Ciampino, finalmente l’assassino comunista #CesareBattisti torna nelle patrie galere.

Giornata storica per l’Italia, state con noi.

LIVE > https://t.co/MrXmmpNVgn pic.twitter.com/aON1qI1pxa — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 Ocak 2019

​Bugünün adalet, onur ve sağduyu adına önemli bir gün olduğunu vurgulayan Salvini, Battisti'nin iadesiyle İtalya'nın uluslararası alanda 'saygınlığını yeniden kazandığını' savundu.

Salvini ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günaydın arkadaşlar, Cesare Battisti komünist katil 11.30'da İtalya'ya geliyor. Tam zamanında havalimanında olacağım. Bugün, bu suçlunun kurbanlarının anısına, onların aileleri ve tüm İtalyanlar için bir adalet günü" ifadelerini kullandı.

Buongiorno Amici, alle 11.30 arriva in Italia l’assassino comunista #CesareBattisti. Sarò puntuale in aeroporto. Oggi è una giornata di GIUSTIZIA per la memoria delle vittime di questo criminale, per i loro famigliari e per tutti gli italiani. 🇮🇹 pic.twitter.com/LVA87LRETV — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 Ocak 2019

​​Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün, tüm dünyaya İtalyan adaletinden kimsenin kaçamadığını söylüyoruz" diye konuştu. Battisti'nin Roma'ya getirilişini 'tarihi bir sonuç' olarak nitelendiren Bonafede, "Bugün, İtalya'nın başı dik duruyor. Çok ciddi suçlar işlemiş, çok fazla kişiyi öldürmüş ve kaçışıyla ülkemizi küçük düşüren bir katilden konuşuyoruz. Yargı süreci tamamlandıktan sonra ömür boyu hapis cezasını çekecek" dedi.

Finalmente Battisti è atterrato a #Ciampino e ha toccato il suolo italiano. Oggi diciamo al mondo che non ci si può sottrarre alla giustizia italiana. pic.twitter.com/K6URoO6eyl — Alfonso Bonafede (@AlfonsoBonafede) 14 Ocak 2019

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV İtalyan Başbakan Yardımcısı Salvini'nin Hizbullah için 'terörist' ifadesini kullanmasına ülkesinden tepki

​İtalya'da ikisi güvenlik görevlisi dört kişiyi öldürmekle suçlanan Battisti hakkında 1991'de Yüksek Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanmış ömür boyu hapis cezası bulunuyor. Battisti, hakkındaki suçlamaları ve gıyabında alınan bu mahkeme kararını kabul etmiyor.

Battisti 1981'de İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyindeki Frosinone kentindeki cezaevinden kaçarak, Meksika'ya gitmiş, burada yaklaşık 10 yıl yaşadıktan sonra Fransa'ya gelmişti. 2004'e kadar Fransa'da kalan Battisti daha sonra Brezilya'ya kaçmıştı.

PAC üyesi militan Battisti, İtalya'dan kaçtıktan sonra yaşadığı ülkelerde siyasi sığınma veya benzeri siyasi koruma hakları almıştı.