AB'den PKK'nın terör örgütleri listesinde kalması yönünde karar

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nın sözcüsü Maya Kocijancic, Avrupa Adalet Divanı'nın PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna dair görüşüne rağmen AB'nin PKK'nın listede kalması yönünde karar aldığını söyledi.

'AB İÇİN PKK, BİR TERÖR ÖRGÜTÜ'

Kocijancic, "AB için PKK, bir terör örgütü ve tam da bu nedenle örgütün listede bırakılmasına hükmedildi" dedi.

Avrupa Adalet Divanı, kasım ayında, terör örgütü PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyi'nin terör örgütü listesinde tutulması gerektiğine hükmetmişti.

PKK, AB Konseyi'nin terör eylemleri nedeniyle uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs 2014'te Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.