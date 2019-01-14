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22:01 14 Ocak 2019
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    Yunanistan'da atama kriterlerinin değişmesini protesto eden öğretmenler ile polis arasında arbede çıktı

    Yunanistan'da atama kriterlerinin değişmesini protesto eden öğretmenler ile polis arasında arbede çıktı

    © AFP 2018 / Louisa GOULIAMAKI
    Avrupa
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    Yunanistan'ın başkenti Atina'da, öğretmenlerin ve çeşitli sendikaların düzenlediği katılımıyla düzenlenen protesto gösterisinde, polis ile göstericiler karşı karşıya geldi.

    Yunanistan'da lise öğrencileri ile polis arasında çatışma
    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Yunanistan'da lise öğrencileri ile polis arasında çatışma
    Yunanistan'da çeşitli sendikaların çağrısıyla başkent Atina'da kent merkezindeki Sintagma Meydanı'na yürüyen çoğunluğunu sözleşmeli öğretmenlerin oluşturduğu yaklaşık 2 bin gösterici, öğretmenlerin atanma kriterlerini değiştiren yasa tasarısını protesto etti.

    'İşsizlik diploması' yazılı bir pankartı yakan göstericiler, daha sonra yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meclis binasının merdivenlerinden çıkmak istedi.

    ARBEDE SIRASINDA GÖSTERİCİLERDEN BAZILARI YARALANDI

    Polis engeliyle karşılaşan göstericiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, kendisine sopalarla saldıran göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Yunan medyasında yer alan haberlerde ise arbedede bazı göstericilerin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

    ATAMA İÇİN GEREKLİ KRİTERLER ZORLAŞIYOR

    Bugün mecliste görüşülen yasa tasarısına göre, okul öğretmenlerinin işe alım ve atanmalarına ilişkin kriterler değiştiriliyor. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'nın getirdiği yasa tasarısına göre gelecek 3 yılda 15 bin öğretmen atanacakken bu atamalar için gerekli kriterler zorlaştırılıyor. 

    Yunanistan bayrağı / Atina
    © AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
    Yunanistan'da devlet televizyonu protestocular tarafından işgal edildi
    Yasa tasarısına göre, öğretmenlerin tecrübe ve çalıştıkları yılların atama puanlarındaki etkisi azaltılırken yüksek lisans ve doktora yapan öğretmen adaylarının puanlarında artış öngörülüyor. Eğitim sendikaları ise daha fazla öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor.

    Öğretmenlerin geçen hafta düzenledikleri gösteri de olaylı geçmişti.

    Ayrıca, cumartesi gecesi devlet televizyonu ERT'nin canlı yayının basan bir grup gösterici, pankart asarak yayının bir süre durdurulmasına yol açmıştı.

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    Etiketler:
    Polis müdahalesi, öğretmenler, Protesto, ERT, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, Atina, Yunanistan
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