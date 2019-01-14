Yunanistan'da atama kriterlerinin değişmesini protesto eden öğretmenler ile polis arasında arbede çıktı

'İşsizlik diploması' yazılı bir pankartı yakan göstericiler, daha sonra yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meclis binasının merdivenlerinden çıkmak istedi.
ARBEDE SIRASINDA GÖSTERİCİLERDEN BAZILARI YARALANDI
Polis engeliyle karşılaşan göstericiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, kendisine sopalarla saldıran göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Yunan medyasında yer alan haberlerde ise arbedede bazı göstericilerin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.
Protesting students and teachers against police outside the Parliament in Athens, #Greece pic.twitter.com/4Ff0ELvJkY— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) January 14, 2019
ATAMA İÇİN GEREKLİ KRİTERLER ZORLAŞIYOR
Bugün mecliste görüşülen yasa tasarısına göre, okul öğretmenlerinin işe alım ve atanmalarına ilişkin kriterler değiştiriliyor. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'nın getirdiği yasa tasarısına göre gelecek 3 yılda 15 bin öğretmen atanacakken bu atamalar için gerekli kriterler zorlaştırılıyor.
Öğretmenlerin geçen hafta düzenledikleri gösteri de olaylı geçmişti.
Ayrıca, cumartesi gecesi devlet televizyonu ERT'nin canlı yayının basan bir grup gösterici, pankart asarak yayının bir süre durdurulmasına yol açmıştı.
Teachers demonstrate in the studio of state TV (ERT) #Greece pic.twitter.com/CpAKqzDrui— Costas Kantouris (@CostasKantouris) January 12, 2019
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