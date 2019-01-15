Kayıt
15:18 15 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İngiltere parlamentosu önünde Brexit karşıtı bir gösterici

    İngiltere'de kritik Brexit oylaması bugün

    © REUTERS / Hannah McKay
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İngiltere’de parlamento, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını bugün oylayacak.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © AP Photo /
    İngiltere Başbakanı May'den milletvekillerine Brexit çağrısı: Bir kez daha düşünün
    Theresa May başbakanlığındaki hükümetin kasım ayında AB ile vardığı Brexit anlaşması bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda oylanacak.

    Yerel saatle 19.00'da yapılması öngörülen oylamada anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor.

    Ülkede hiçbir kesimi tatmin etmeyen anlaşmaya, May'in partisinden de 100'den fazla milletvekilinin ret oyu vereceği öngörülüyor.

    May hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin 10 milletvekilinin ret oyu vereceği anlaşmaya, muhalefet partileri de blok halinde karşı oy kullanacak.

    BASINDA OYLAMA

    İngiliz basını da bugünkü manşetlerinde oylamadaki pozisyonlarını ortaya koydu.

    ​May'e destek veren Daily Mail gazetesi milletvekillerine "Ülkenizi Düşünme Zamanı" manşetini atarken, İşçi Partisi'ne yakın gazete Daily Mirror, "Sevgili Başbakan, anlaşman bugün ölüyor. Ulusal birlik namına artık gözlerini ve kulaklarını açıp B Planı bulur musun?" başlığıyla çıktı.

    ​Brexit'in en tutkulu savunucuları arasında yer alan The Sun gazetesinin ise manşetini Prens Harry'ye ayırarak oylamayı küçük bir haberle okurlarına sunması dikkat çekti.

    The Times, Başbakan May'in tarihi bir yenilgiye hazırlandığını yazarken, The Guardian da May'in oylamada ezici bir yenilgi alacağını vurguladı.

    ​Theresa May de parlamentoda yaptığı konuşmada, "Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma. Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün" demişti.

    ​YOĞUN MUHALEFET OYLAMAYI ERTELETMİŞTİ

    İngiliz Parlamentosu
    © REUTERS / Neil Hall
    İngiliz parlamentosundan hükümete 'anlaşmasız Brexit' darbesi
    İngiliz parlamentosundaki Brexit anlaşması oylaması, anlaşmaya yoğun muhalefet nedeniyle ertelenmişti.

    Bunun üzerine May, AB tarafıyla görüşmeler gerçekleştirerek tedbir maddesiyle ilgili kaygıları giderecek hukuki bağlayıcılığı olan bir taahhüt almaya çalışmıştı. Ancak May, Brüksel'deki muhataplarından iyi niyet beyanlarını aşan taviz almayı başaramamıştı.

    Anlaşmanın en çok tepki çeken unsurunu oluşturan ‘tedbir maddesi'yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak.

    İngiltere-Brexit
    © REUTERS / Tolga Akmen
    AB, Brexit'te 'yeniden müzakereye' kapıları kapattı
    İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecek. ‘Tedbir maddesinin' AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise ‘düzenleyici kontroller' yapılacak.

    Sert Brexit yanlıları anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli olarak kopacağını savunuyor.

    Bu kişilere göre İngiltere AB'ye ödeyeceği ayrılık ücreti ile elindeki en önemli müzakere kozunu da yitirmiş olacak.

    PARLAMENTO İPLERİ ELİNE ALDI

    Merkel'in şaşkın bakışları arasında biri kadın biri erkek iki yardımcı kapıyı açabilmek için kolu çekiştirip düğmeleri kurcaladı. Kısa bir uğraşının ardından kapı açıldı ve May dışarı çıktı.
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Brexit uçurumundan aşağı yuvarlanırken May arabada kilitli kaldı
    İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

    Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

    Anlaşmanın kabulü halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. Anlaşmasının reddi halinde ise İngiltere'de May'in istifasından erken seçime ve yeni referanduma kadar bir dizi seçenek masaya gelebilecek.

    İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

    İlgili konular:

    AB, Brexit'te 'anlaşmasız' senaryoya hazırlanacak
    May, Brexit oylamasını ertelemek zorunda kaldı
    Avrupa Adalet Divanı: İngiltere Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebilir
    AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı
    Etiketler:
    Tedbir maddesi, The Sun, Daily Mirror, İşçi Partisi (İngiltere), Daily Mail, Demokratik Birlik Partisi, AB, Brexit anlaşması, Prens Harry, Theresa May, Kuzey İrlanda, Avrupa, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi
    Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi
    Karikatür
    'Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz'
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet