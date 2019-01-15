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16:50 15 Ocak 2019
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    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi- Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani-Avrupa Birliği Komisyonu Jean-Claude Junker

    Avrupa Parlamentosu'nda euro'nun 20. yılı kutlandı: 'Avrupa entegrasyonunun en önemli başarılarından biri'

    © AFP 2018 / Frederick Florin
    Avrupa
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    Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında oluşturan ortak para birimi projesi neticesinde ortaya çıkan euro'nun 20. yılı kutlamalarına sahne oldu. Oturumda konuşan Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, euronun, Avrupa entegrasyonunun en önemli başarılarından biri olduğuna dikkat çekti.

    500 euro
    © REUTERS / Andrea Comas
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    Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda euro para biriminin yürürlüğe girmesinin 20. yılı dolayısıyla özel oturum düzenlendi. Oturumda konuşan Juncker, 1999 yılında başlayan euro girişiminin bugün başarıya ulaştığını gördüklerini söyledi.

    Bağımsız faaliyet gösteren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Euro Bölgesi'nde ekonomik ve sosyal uyumun en önemli unsurlarından olduğuna dikkati çeken Juncker, "ECB bağımsız olmasaydı euro para birimi başarılı olmazdı." dedi.

    'ORTAK PARA BİRİMİ BİR BARIŞ PROJESİYDİ'

    Euro Bölgesi'nin ekonomi, vergi ve bütçe politikaları konusunda daha fazla uyumlu hareket etmesi gerektiğine işaret eden Juncker, "Avrupa'da parasal birlik bir barış projesiydi. Benim neslim adına hepinize katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    AP Başkanı Antonio Tajani de "Bugün euronun 20. yılını kutluyoruz. Para birimimiz euro 340 milyon Avrupa vatandaşı kullanıyor" dedi. Ekonomik krizlerde euro'nun kalkan gibi görev yaptığını belirten Tajani, euro tek piyasayı daha şeffaf ve rekabetçi hale getirdiğini söyledi.

    Euro
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    Tajani, euro'nun mimarisini tamamlamak için bankacılık, sermaye birliği, mali ve ekonomik birliği tamamlamanın önemli olduğunu kaydetti.

    'EKONOMİLERİMİZ, HAYAL EDİLEMEYECEK DERECEDE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR HAL ALDI'

    ECB Başkanı Mario Draghi ise vatandaşların günlük olarak karşılaştıkları Avrupa entegrasyonunun en somut yansımasının euro olduğunu söyledi. Euro tek pazarın bütünlüğünü güvence altına aldığına işaret eden Draghi, "Bugün ekonomilerimiz, euro tasarlanırken hayal edilemeyecek bir aşamada bütünleşmiş bir hal aldı" dedi.

    Draghi, euro'nun, 20 yıldır Avrupa'da fiyat istikrarı sağladığını, piyasalara güveni arttırdığını kaydetti.

    'BUGÜN GÖREVİMİZ 20 YIL ÖNCE BAŞLATILMIŞ OLANI TAMAMLAMAKTIR'

    Dolar
    © REUTERS / Thomas White
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    Euro Bölgesi'ne üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliği desteleyici reformlara devam etmesi gerektiğini vurgulayan Draghi, "Bugün görevimiz 20 önce başlatılmış olanı tamamlamaktır" ifadesini kullandı. Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, euronun, Avrupa entegrasyonunun en önemli başarılarından biri olduğunu, istihdam ve büyümeyi desteklediğini kaydetti.

    Euro'nun Avrupa'nın küresel görünümünü arttırdığına işaret eden Centeno, günümüzde Euro Bölgesi kurumsal çerçevesini geliştirecek adımlar atıldığını söyledi.

    1 Ocak 1999'de yürürlüğe giren euro, 28 AB üyesi ülke arasından 19'unda aktif olarak dolaşımdadır.

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    Etiketler:
    Euronun 20. yıl kutlamaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Parlamentosu (AP), Euro Grubu, AB Komisyonu, Mario Centeno, Jean-Claude Juncker, Mario Draghi, Antonio Tajani, Avrupa
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