Putin: AB ülkeleri, Brüksel’in Türk Akımı planlarını bozmayacağı konusunda garanti almalı

© Fotobank.ru/Getty Images / DHA Bulgaristan Türk Akımı'ndan gazı alabilecek altyapı projesinin üzerinde çalışıyor

Sırbistan ziyareti öncesinde Sırp ‘Politika' ve ‘Veçerniye Novosti' gazetelerine demeç veren Rus lider, "Rus gazı sevkiyatının nihai güzergahı belirlendiğinde elbette AB Komisyonu'nun görüşü de dikkate alınacak. Rus gazına ilgi duyan AB üyesi ülkelerin, Türk Akımı'nı uzatma planlarının, Brüksel'in keyfi siyasi kararlarıyla engellenmeyeceğine dair Avrupa Birliği'nden garanti alması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı yapım projesinin önceden belirlenen takvime göre ilerlediğini kaydeden Putin, boru hattının bu yılın sonlarında açılmasının planlandığını hatırlattı.

Rus doğalgaz devi Gazprom'un, Türk Akımı'nın Avrupa yönünde uzatılması için birkaç seçenek üzerinde çalıştığını anlatan Rus lider, bu seçeneklerden birinin Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan-Avusturya güzergahı olduğunu belirtti.