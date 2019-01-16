Fransa İçişleri Bakanı hakkında 'Sarı Yelekler'in gösteri hakkını engellediği' gerekçesiyle suç duyurusu

Bernalicis, yaptığı açıklamada, Castaner'i insanların özgürlüklerini kısıtlayan bir bakan olarak nitelendirdi.

Ugo Bernalicis, Yargıtay Savcısı François Molins'e, Sarı Yelekler'in gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle Castaner'i şikayet ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Castaner'in, 'Sarı Yelekler'in düzenlediği gösterilere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğu" şeklindeki ifadesine tepki gösteren Bernalicis, Sarı Yelekler'in gösteri hakkı olduğunu savundu.

FRANSA'DA SARI YELEKLER PROTESTOLARI

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. Eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti 32 milyon euro oldu. Gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar euroyu geçti. Gösteriler yüzünden aralıkta Paris'e gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme oldu.