Macron, Sarı Yelekler'e ilişkin müzakere toplantılarını başlattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekler'in gösterilerinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmak için müzakere toplantılarının ilkini Grand Bourgtheroulde semtinde gerçekleştirdi.

© AFP 2018 / BERTRAND GUAY Fransa İçişleri Bakanı hakkında 'Sarı Yelekler'in gösteri hakkını engellediği' gerekçesiyle suç duyurusu

Macron, Grand Bourgtheroulde'de Normandiya bölgesinde görev yapan 600 belediye başkanı ile bir araya gelerek Sarı Yelekler'in eylemlerinin sebep olduğu sorunlara ilişkin çözüm bulmak üzere toplantı yaptı. Burada konuşma yapan Macron, ülkedeki ekonomik, sosyal ve demokrasi sorunlarının uzun yıllara dayandığını ve Sarı Yelekler hareketinin çıkış noktasının bu olduğunu söyledi.

VATANDAŞLARA 35 SORU YÖNELTTİĞİNİ HATIRLATTI

Macron, Fransızlara hitaben yazdığı açık mektupta vatandaşlara 35 soru yönelttiğini hatırlatarak, bazılarının bu soruları yetersiz bulabileceğini ancak kendisinin sormadığı her sorunun sorulabileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Macron, belediye başkanlarından müzakere toplantılarının düzenlenmesinde katkıda bulunmalarını ve ülkedeki sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirmelerini istedi.

'BAZILARI İYİ, BAZILARI DA SAÇMALIYOR'

Grand Bourgtheroulde'ye gelmeden Gasny semtini ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkede alt gelirli insanlar için, "Zor durumda olan insanlara daha fazla sorumluluk vermemiz gerekiyor çünkü bazıları iyi bazıları da saçmalıyor." ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI AUBRIL: FRANSA ÇOK CİDDİ BİR SURUMDA

Lisieux Belediye Başkanı Bernard Aubril yaptığı açıklamada, "Fransa çok ciddi bir durumda. Bin 300 euro maaş alan Fransızları zengin kabul etmek gerçeği inkar etmektir. Acil şekilde almanız gereken önlemler var." dedi.

Saint-Valery-en-Caux Belediye Başkanı Dominique Chauvel, Macron'un kendisi için "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek, ülkenin "aşırılığa, tahammülsüzlüğe ve bireyselliğe" doğru gittiğini söyledi.

Fransızların katılımıyla 15 Mart'a kadar sürecek bu toplantılar Sarı Yelekler'in gösterilerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor. Macron, bu çerçevede ülkenin farklı bölgelerine giderek belediye başkanları ile bir araya gelecek. Vatandaşlar aynı zamanda hükümet tarafından internette oluşturulan bir platformda konulara ilişkin fikirlerini ve önerilerini beyan edebilecek.