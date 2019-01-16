Macron, Sarı Yelekler'e ilişkin müzakere toplantılarını başlattı

VATANDAŞLARA 35 SORU YÖNELTTİĞİNİ HATIRLATTI
Macron, Fransızlara hitaben yazdığı açık mektupta vatandaşlara 35 soru yönelttiğini hatırlatarak, bazılarının bu soruları yetersiz bulabileceğini ancak kendisinin sormadığı her sorunun sorulabileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Macron, belediye başkanlarından müzakere toplantılarının düzenlenmesinde katkıda bulunmalarını ve ülkedeki sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirmelerini istedi.
'BAZILARI İYİ, BAZILARI DA SAÇMALIYOR'
Grand Bourgtheroulde'ye gelmeden Gasny semtini ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkede alt gelirli insanlar için, "Zor durumda olan insanlara daha fazla sorumluluk vermemiz gerekiyor çünkü bazıları iyi bazıları da saçmalıyor." ifadesini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI AUBRIL: FRANSA ÇOK CİDDİ BİR SURUMDA
Saint-Valery-en-Caux Belediye Başkanı Dominique Chauvel, Macron'un kendisi için "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek, ülkenin "aşırılığa, tahammülsüzlüğe ve bireyselliğe" doğru gittiğini söyledi.
Fransızların katılımıyla 15 Mart'a kadar sürecek bu toplantılar Sarı Yelekler'in gösterilerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor. Macron, bu çerçevede ülkenin farklı bölgelerine giderek belediye başkanları ile bir araya gelecek. Vatandaşlar aynı zamanda hükümet tarafından internette oluşturulan bir platformda konulara ilişkin fikirlerini ve önerilerini beyan edebilecek.
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