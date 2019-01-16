"Eşitlikte bir adım bile geriye gidilemez. Müzakere etmiyoruz" temasıyla düzenlenen gösterilere, 45'ten fazla kadın örgütü, işçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partiler destek verdi.

Vox Partisinin ilk defa milletvekili çıkardığı Endülüs özerk yönetimi parlamentosunun bulunduğu Sevilla, gösterilerde öne çıkan kent oldu. Endülüs Başkanlığı için güvenoyu görüşmelerinin başladığı parlamentonun önünde toplanan kalabalık, "Eşitlikte bir adım bile geri atılamaz, Faşistler parlamentomuzdan dışarı, abartmıyoruz, bizi öldürüyorlar" şeklinde sloganlar attı.

İspanya'da kadınlar aşırı sağcı Vox'a karşı meydanlara döküldü https://t.co/UELHXrt6iy pic.twitter.com/ugKH4JUruI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2019

​VOX SÖZCÜSÜ, GÖSTERİCİLER İÇİN 'ETA' BENZETMESİ YAPTI

Vox'un Endülüs parlamentosundaki sözcüsü Francisco Serrano ise göstericiler için ETA'nın gençlik kolu olan 'kale borroka' benzetmesini yaptı. Serrano, "Parlamentonun kapısında bir kale borroka'ya izin verilemez." derken, göstericilerin saldırısına uğramamak için erken saatlerde parlamentoya gelmek zorunda kaldıklarını savundu.

Vox'un kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının iptaline ilişkin girişimleri, İspanya'nın diğer kentlerinde de protesto edildi. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, kadın haklarında geri adım atılmaması için mücadelelerine devam edecekleri mesajını verdi.

Endülüs'te kasımda yapılan yerel seçimler sonrasında sosyalistlerin 36 yıllık egemenliği son bulmuştu. Seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve Vatandaşlar Partisi (C's) hükümeti kurmak için anlaşmaya varırken, mecliste çoğunluğu sağlayabilmeleri için gerekli olan Vox'un desteğini de almışlardı.

VOX'UN KOALİSYONA DESTEK ŞARTI: KADINA YÖNELİK ŞİDDET YASASININ İPTAL EDİLMESİ

© REUTERS / MARCELO DEL POZO İspanya'da Endülüs seçimlerinde aşırı sağ sürprizi

Vox'un PP ve C's koalisyonuna destek vermek için masaya koyduğu şartlardan biri, kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının iptali olmuştu. Görüşmeler sonrasında bu ve 52 bin göçmenin sınır dışı edilmesi gibi diğer taleplerini geri çeken Vox, sağ hükümete dışarıdan destek vererek, mücadelesini parlamento içinde yürüteceğini açıklamıştı.

Endülüs seçimlerinde Vox, 12 milletvekili çıkarmış ve bu, İspanya'da diktatör Francisco Franco dönemi sonrasında ilk defa aşırı sağ görüşlü bir siyasi partinin ülkedeki bir parlamentoya temsilci göndermesi bakımından dikkati çekmişti. İspanya'daki anketler aşırı sağın yükselişe geçtiğini ve Vox'un ilk genel seçimlerde İspanyol meclisine de milletvekili göndereceğini gösteriyor.