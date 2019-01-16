Vox Partisinin ilk defa milletvekili çıkardığı Endülüs özerk yönetimi parlamentosunun bulunduğu Sevilla, gösterilerde öne çıkan kent oldu. Endülüs Başkanlığı için güvenoyu görüşmelerinin başladığı parlamentonun önünde toplanan kalabalık, "Eşitlikte bir adım bile geri atılamaz, Faşistler parlamentomuzdan dışarı, abartmıyoruz, bizi öldürüyorlar" şeklinde sloganlar attı.
İspanya'da kadınlar aşırı sağcı Vox'a karşı meydanlara döküldü https://t.co/UELHXrt6iy pic.twitter.com/ugKH4JUruI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2019
VOX SÖZCÜSÜ, GÖSTERİCİLER İÇİN 'ETA' BENZETMESİ YAPTI
Vox'un Endülüs parlamentosundaki sözcüsü Francisco Serrano ise göstericiler için ETA'nın gençlik kolu olan 'kale borroka' benzetmesini yaptı. Serrano, "Parlamentonun kapısında bir kale borroka'ya izin verilemez." derken, göstericilerin saldırısına uğramamak için erken saatlerde parlamentoya gelmek zorunda kaldıklarını savundu.
Endülüs'te kasımda yapılan yerel seçimler sonrasında sosyalistlerin 36 yıllık egemenliği son bulmuştu. Seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve Vatandaşlar Partisi (C's) hükümeti kurmak için anlaşmaya varırken, mecliste çoğunluğu sağlayabilmeleri için gerekli olan Vox'un desteğini de almışlardı.
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Endülüs seçimlerinde Vox, 12 milletvekili çıkarmış ve bu, İspanya'da diktatör Francisco Franco dönemi sonrasında ilk defa aşırı sağ görüşlü bir siyasi partinin ülkedeki bir parlamentoya temsilci göndermesi bakımından dikkati çekmişti. İspanya'daki anketler aşırı sağın yükselişe geçtiğini ve Vox'un ilk genel seçimlerde İspanyol meclisine de milletvekili göndereceğini gösteriyor.
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