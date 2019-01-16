İspanya'da selfie çeken şeytan heykeline tepki: Fazla sevimli

İspanya'da yapımı devam eden bir şeytan heykeli, yerel halk tarafından 'fazla sevimli' ve 'katolikleri incitici' bulundu. Bölgede yaşayan binlerce insan heykelin yapımının durdurulması için imza topladı.

© AFP 2018 / Alain Jocard Louvre Müzesi'ndeki heykel 'fazla müstehcen' denilerek kaldırıldı

Segovia kentinde yapılması planlanan bronz heykel, şeytanın kentin ünlü bir köprüsünü inşa etmesi için nasıl kandırıldığını anlatan yerel bir efsaneye atıfla yapılıyor.

Kent sakinlerinden 5400'den fazla kişi, heykelin iptal edilmesi için bir dilekçe imzaladı. Dilekçede şeytanın elindeki telefonla 'sevimli' gösterildiği, 'şeytanın yüceltildiği' ve bu nedenle 'Katolikleri incittiği' söyleniyor.

Dilekçede ayrıca, şeytanın 'itici ve adi' gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor.

A statue of a selfie-snapping devil was meant to be a light-hearted distraction for tourists in the Spanish city of Segovia, and to draw them away from the busiest city streets. But the plan has raised the ire of religious residents, who call it offensive https://t.co/2PCVYqUWUA — El País in English (@elpaisinenglish) January 15, 2019

​HEYKELTRAŞ: 21. YÜZYILDAYIZ!

Belediye Meclisi üyesi Claudia de Santos, heykele gösterilen tepkiyi hoş karşılamadığını belirti ve başlatılan imza kampanyasına rağmen yapımına devam edileceğini söyledi.

Santos, El Pais gazetesine verdiği röportajda "21. yüzyılda böyle bir şey düşünebildiklerine inanamıyorum" dedi.

Heykeltraş José Antonio Abella ise Santos'unkine benzer bir açıklama yaparak "Bu 21. yüzyıl! Bu heykel, arkadaş canlısı ve gülümseyen bir şeytan karikatürü. Heykelin dini duygulara saldırdığını söylüyorlar. Bunun dinle hiçbir ilgili yok" şeklinde konuştu.

Heykelin turist çekmeyi amaçladığını belirten Albella, "İnsanların Segovialı çocuklara okullarda öğretilen bir halk söylencesi için yapılan bir heykele böylesine karşı çıkması inanılmaz" dedi.

Doktorluk yaptıktan sonra emekli olunca heykel yapmaya başlayan Abella ayrıca "Segovia'yi seviyorum. 30 yıl burada yaşadım ve bu heykeli sonradan seçtiğim memleketim olduğundan Segovia'ya teşekkür etmek için yaptım. Para falan da almadım" diye konuştu.