İspanya'da selfie çeken şeytan heykeline tepki: Fazla sevimli

Kent sakinlerinden 5400'den fazla kişi, heykelin iptal edilmesi için bir dilekçe imzaladı. Dilekçede şeytanın elindeki telefonla 'sevimli' gösterildiği, 'şeytanın yüceltildiği' ve bu nedenle 'Katolikleri incittiği' söyleniyor.
Dilekçede ayrıca, şeytanın 'itici ve adi' gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor.
A statue of a selfie-snapping devil was meant to be a light-hearted distraction for tourists in the Spanish city of Segovia, and to draw them away from the busiest city streets. But the plan has raised the ire of religious residents, who call it offensive https://t.co/2PCVYqUWUA— El País in English (@elpaisinenglish) January 15, 2019
HEYKELTRAŞ: 21. YÜZYILDAYIZ!
Heykelin turist çekmeyi amaçladığını belirten Albella, "İnsanların Segovialı çocuklara okullarda öğretilen bir halk söylencesi için yapılan bir heykele böylesine karşı çıkması inanılmaz" dedi.
Doktorluk yaptıktan sonra emekli olunca heykel yapmaya başlayan Abella ayrıca "Segovia'yi seviyorum. 30 yıl burada yaşadım ve bu heykeli sonradan seçtiğim memleketim olduğundan Segovia'ya teşekkür etmek için yaptım. Para falan da almadım" diye konuştu.
Update on Segovia’s “friendly devil” — pro-statue petition here: https://t.co/RQK4SLhpQx: https://t.co/0Jtqd5UO8J— Sam Jones (@swajones) January 15, 2019
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