Poroşenko: Türkiye'den alınan saldırı İHA'ları deniz hedeflerinin imha edilmesi için kullanılabilir

Ukrayna basınında yer alan habere göre Poroşenko, Türkiye ile anlaşma sağlanarak satın alınan Bayraktar TB2 taktik İHA'ların deniz hedeflerinin imha edilmesi için kullanılabileceğini açıkladı.
Poroşenko ayrıca Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri-teknik işbirliğinin genişlemesinin 'Ukrayna'nın NATO'ya, örgütün standartlarına ve açık silah pazarına yönelik stratejik rotasına tamamen uygun olduğnu' ifade etti.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı danışmanı Yuriy Biryukov, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 taktik İHA'ların Kiev'e silahlarla donatılmış olarak teslim edileceğini açıklamıştı.
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