Belçika'daki Sarı Yelekler Google binasına barikat kurdu

Belçika'daki Sarı Yelekler, sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine, Frankofon bölgesindeki Mons şehrinde bulunan Google merkezi önünde toplandı.
Great progress from the Belgian #YellowVest comrades today:— Partisan FB🏴 (@PartisanDE) 16 Ocak 2019
ℹ #Belgium: The #GiletsJaunes continue the 🚧 blockages. They are today near Google at #Mons #YellowVests #Resistance #GJ #GiletsJaune #16January #ActeXpic.twitter.com/aCo77usLON
Açıklamada, Google'ın Belçika branşında yabancı çalıştırılmaması, ABD merkezli şirketin daha fazla vergi ödemesi ve uygulamalarını değiştirmesi talep edildi.
Fransa'daki eylemlerden etkilenerek Belçika'da da sokağa çıkan Sarı Yelekler, yaklaşık 8 haftadır protesto düzenliyor. Protestolar, göçmen karşıtlığı da karıştığı zaman, Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti konumundaki Brüksel'de AB binalarını basma girişimine varabiliyor. Zaman zaman Belçika polisi, Sarı Yeleklere sert müdahalede bulunuyor.
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