McDonald's, AB'de Big Mac'le ilgili verdiği marka savaşını kaybetti

İngiltere basınında yer alan çok sayıda habere göre Avrupa Birliği Fikri Mülkiyeti Ofisi (EUIPO) perşembe günü AB yasalarına göre McDonald's'ın Big Mac markasını kullanamayacağına karar verdi. Karar derhal yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyeti Ofisi (EUIPO), McDonald's'ın hamburgerlerinde Big Mac ismini kullanamayacağına karar verdi.

McDonald's, kararı temyiz edeceğini ve temyizde kazanacağından emin olduğunu duyurdu.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'

McDonald's sözcüsü açıklamasında şöyle dedi:

"EUIPO'nun kararından hayal kırıklığına uğradık. Bu kararın, McDonald's tarafından sunulan ve BIG MAC markasının Avrupa'da şirketimiz tarafından kullanılmakta olduğunu gösteren çok sayıda kanıtı hesaba katmadığına inanıyoruz."

İki yıl önce İrlandalı Supermac adlı bir fast food restoran zinciri, McDonald's'ı marka hırsızlığı yapmakla suçlamış ve dava açmıştı. McDonald's, İrlanda ve Kuzey İrlanda'yı aşarak Avrupa'ya açılmayı planlayan Supermac'in AB'deki faaliyetlerine engel olmak için Big Mac markasını kullanmaktaydı.

McDonald's ise, Supermac isminin patentli markalarına çok benzediğini ve bunun tüketicilerde yanılgıya neden olabileceğini savunmuştu.

McDonald's benzer davalarla sıkça karşılaşıyor. 2009'da da McCurry adını alan Malezyalı bir fast food zinciri, McDonald's'ın açtığı davayı sekiz yıl sonra kazanmıştı.