McDonald's, AB'de Big Mac'le ilgili verdiği marka savaşını kaybetti

McDonald's, kararı temyiz edeceğini ve temyizde kazanacağından emin olduğunu duyurdu.
'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'
McDonald's sözcüsü açıklamasında şöyle dedi:
"EUIPO'nun kararından hayal kırıklığına uğradık. Bu kararın, McDonald's tarafından sunulan ve BIG MAC markasının Avrupa'da şirketimiz tarafından kullanılmakta olduğunu gösteren çok sayıda kanıtı hesaba katmadığına inanıyoruz."
McDonald's ise, Supermac isminin patentli markalarına çok benzediğini ve bunun tüketicilerde yanılgıya neden olabileceğini savunmuştu.
McDonald's benzer davalarla sıkça karşılaşıyor. 2009'da da McCurry adını alan Malezyalı bir fast food zinciri, McDonald's'ın açtığı davayı sekiz yıl sonra kazanmıştı.
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