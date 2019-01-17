Fransa, Suriye’nin kuzeyinde 'istikrarın sağlanmasının yollarını arıyor'

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes von der Muhll, kuzey Suriye'de bir tampon bölge oluşturma önerisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bizim önceliğimiz İŞİD’e karşı nihai ve kesin zaferdir. Suriye’nin kuzey doğusunda istikrarın sağlanması, Demokratik Suriye Güçleri’nin desteklenmesi ve yerel nüfusun haklarının korunmasının sağlanmasını kararlılıkla savunuyoruz. Bu hedeflerin her birine ulaşmanın en iyi yollarını bulmak için tüm uluslararası ve bölgesel koalisyon ortaklarımızla temas halindeyiz."