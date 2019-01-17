Aşk Çeşmesi'ne atılan dilek paraları krizinde kazanan belli oldu

BBC'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Roma'nın en turistik mekanları arasında yer alan Aşk Çeşmesi'ne (Trevi Çeşmesi) atılan 'dilek paraları' haftada üç kere toplanıyor ve bir seferde yaklaşık 8 bin euro çıkarılıyor.
Gelecek Nisan ayından itibaren Trevi Çeşmesi'ne atılan bozuk paraların Caritas'a değil belediye kasasına gideceği haberi büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Katolik Avvenire gazetesi, Caritas'ın bu parayı yoksullar için harcadığını belirterek belediyeyi "yoksulların parasını kesmekle" suçlamıştı.
Tepkiler üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, geri adım atarak söz konusu paranın Caritas'a aktarılmaya devam edeceğini açıkladı.
18. yüzyılda dönemin papası 12. Clemente tarafından yaptırılan Trevi Çeşmesi, Federico Fellini'nin 'Tatlı Hayat' (La Dolce Vita) filminin de katkısıyla bugünkü popülerliğine kavuşmuştu.
Ziyaretçiler geleneksel olarak 'Roma'ya bir daha gelmeyi' ve 'hayatlarının aşkını bulmayı' dilemek için çeşmeye para atıyor.
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