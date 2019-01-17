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11:21 17 Ocak 2019
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    Aşk Çeşmesi

    Aşk Çeşmesi'ne atılan dilek paraları krizinde kazanan belli oldu

    © AA / Barış Seçkin
    Avrupa
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    Dünyanın en meşhur çeşmelerinden Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne atılan ve değeri yılda 1,5 milyon Euro'ya ulaşan bozuk paraların akıbeti belli oldu.

    BBC'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Roma'nın en turistik mekanları arasında yer alan Aşk Çeşmesi'ne  (Trevi Çeşmesi) atılan 'dilek paraları' haftada üç kere toplanıyor ve bir seferde yaklaşık 8 bin euro çıkarılıyor.

    Aşk Çeşmesi olarak da bilinen Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi)
    © AA / Alvaro Padilla Bengoa
    Aşk Çeşmesi'nde 1.5 milyon euro'luk kavga: Belediye ile kilise karşı karşıya geldi
    Bu para yıllardır Katolik Kilisesi'ne bağlı yardım kuruluşu Caritas'a devredilirken Roma Belediyesi bu uygulamaya son vererek çeşmeden elde edilen gelire el koymayı planlıyordu.

    Gelecek Nisan ayından itibaren Trevi Çeşmesi'ne atılan bozuk paraların Caritas'a değil belediye kasasına gideceği haberi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

    Katolik Avvenire gazetesi, Caritas'ın bu parayı yoksullar için harcadığını belirterek belediyeyi "yoksulların parasını kesmekle" suçlamıştı.

    Tepkiler üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, geri adım atarak söz konusu paranın Caritas'a aktarılmaya devam edeceğini açıkladı.

    Aşk Çeşmesi’nde çıplak yüzen adam
    © Fotoğraf : DHA
    Aşk Çeşmesi'nde çıplak yüzen adam gözaltına alındı
    Raggi, Vatikan'ın yayın organı Osservatore Romano'ya bir mektup yazarak Trevi Çeşmesi'nin yanı sıra Roma'daki diğer çeşmelere atılan paraların da Caritas'a gideceğini belirtti. Osservatore Romano gazetesi, diğer çeşmelerden de ek olarak yaklaşık 200 bin Euro gelir elde edildiğini yazdı.

    18. yüzyılda dönemin papası 12. Clemente tarafından yaptırılan Trevi Çeşmesi, Federico Fellini'nin 'Tatlı Hayat' (La Dolce Vita) filminin de katkısıyla bugünkü popülerliğine kavuşmuştu.

    Ziyaretçiler geleneksel olarak 'Roma'ya bir daha gelmeyi' ve 'hayatlarının aşkını bulmayı' dilemek için çeşmeye para atıyor.

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    Etiketler:
    dilek parası, Aşk Çeşmesi, Roma, İtalya
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