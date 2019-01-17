Brexit 'B Planı' oylamasının tarihi açıklandı

Hükümet yetkilileri Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı 'Brexit B Planı'nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı.

İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in 'B Planını' 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.

Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.