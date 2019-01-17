‘Çernobil mantarlarını yemek zararlı değil’ iddiası

Finlandiya’da bulunan ve Çernobil nükleer faciasından etkilenen mantarlarda diğer ortalama radyasyon kaynaklarına kıyasla, cüzi miktarda radyasyon içerdiğini, bu nedenle tüketilmesinin güvenli olduğu ileri sürüldü.

© Sputnik / Alexei Furman Ukrayna'da inek sütünde Çernobil nükleer faciasının izine rastlandı

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu STUK'un yayınladığı bir raporda 1986'da gerçekleşen Çernobil kazasından yayılan radyasyonun Finlandiya'daki yabani yiyeceklerde hâlâ görüldüğü belirtildi. Ancak raporda bu yiyeceklerde görülen radyasyon miktarının Finlandiyalılar için yüzde 1'lik yıllık ortalama radyasyon dozundan daha az olduğu kaydedildi.

Mantarlardaki yıllık radyasyon miktarının ortalama bir Finlandiyalı için 0.01 milisievert olduğu aktarılan STUK'un raporunda ise, bu mantarların güvenli bir şekilde tüketilebileceği ileri sürüldü.

Diğer yandan Finlandiyalı YLE televizyonunun aktardığına göre, Helsinki çevre birimi tarafından bu hafta sarı yer mantarı veya horoz mantarı üzerinde yapılan incelemelerde tavsiye edilen azami miktarın neredeyse iki katı radyasyona rastlandı. Avrupa Birliği önergelerine göre, gıdalarda kilo başına maksimum 600 bekerel radyasyon düzeyi görülmesi bekleniyor. İncelenen mantarlarda ise sırasında 1000 ve 1300 bekerel radyasyona rastlandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış yaşanmıştı.