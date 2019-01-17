Fransa Ombudsmanı, biber gazının yasaklanmasını istedi

Toubon, basına yaptığı açıklamada, polisin, özellikle Sarı Yeleklerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki gösterdi.

Biber gazının polis tarafından kullanımının yasaklanması gerektiğini ifade eden Toubon, Sarı Yeleklerin eylemlerinde birçok göstericinin gaz fişeği nedeniyle yaralandığını hatırlattı.

Toubon, hükümetin bu konuda önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan Sarı Yeleklerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde 1730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.