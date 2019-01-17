Sırp lider Vucic: Rus gazını Türk Akımı üzerinden alma niyetindeyiz

Vucic, Belgrad'da bulunan Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısında, "Biz bugüne kadar gazımızı Ukrayna ve Moldova toprakları üzerinden alıyorduk, şimdi gazımızı Türk Akımı üzerinden, Bulgaristan toprakları üzerinden almak istiyoruz ve bunun için doğalgaz boru hattı inşa ediyoruz" dedi.

Sırbistan'ın, Türk Akımı boru hattının toprakları üzerinden geçmesi için her şey yaptığını söyleyen Vucic, Rus gazı fiyatının piyasadaki en iyi teklif olduğunu kaydederek şunu dedi: "Dün, dünyanın neresinden gaz alabileceğimiz konusunda birçok hikaye dinledim ama şu ana kadar Rus gazından başka bir gazın tek bir metreküpünü bile göremedim. Fiyatı iki kat daha fazla olan sıvılaştırılmış gazdan bahsettiler bana. Ama neden iki kat daha fazla ödeyelim? Bunu yapamayız ve yapmayacağız da. Biz, bize en uygun fiyattan gaz almak istiyoruz ve piyasadaki en iyi gaz Rusya'nın".

© AFP 2018 / OLIVER BUNIC Sırbistan, BMGK’yı ‘Kosova ordusu’ için acil toplantıya çağırdı

Kosova sorununun çözümüne de değinen Sırp lider, "Biz elbette (Putin'le görüşmede) Kosova konusunu da değerlendirdik ama sorun şu ki Arnavutlar uzlaşma istemiyor. Belki bir gün bunu isteyecekler, ama bunu görmek isterdik" dedi.

Şu an için bu sorunun hiçbir çözümünün bulunmadığını kaydeden Vucic, "Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde gücü olmasa hiçbir çözümün olmayacağı ortada. Ama biz sürekli bu sorunun çözümünü konuşuyoruz. Herkes iyi haber almayı sever ama ben gerçekçiyim. İyimser olamam, çözüm olduğunu söyleyemem, çünkü şu an için hiçbir çözüm görmüyorum. Çözümün olmasını umuyorum ama yakın zamanda elde edilebileceğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.