Sırbistan, Türk Akımı boru hattının kendi topraklarından geçmesiyle ilgileniyor

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksander Antic gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın doğal gaz arzını artırma ihtiyacı olduğunu ve ülkesinin Türk Akımı doğal gaz boru hattının bir kısmının topraklarından geçmesiyle ilgilendiğini söyledi.

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Gazprom: Sırbistan’da Türk Akımı yapımına en kısa zamanda başlayacağız

“Sırbistan için doğal gaz boru hattının bir kısmının inşası konusundaki görüşmeler gündemde ve kuşkusuz en önemlilerinden biri. Sırbistan, boru hattının bir kısmının kendi topraklarında inşasıyla son derece ilgileniyor. Buna çok yakın olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Antic, Sırbistan’la beraber komşu ülkeler ve Avrupa’nın diğer ülkelerinin de yeni gaza büyük ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

Daha önce, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuciç, ülkesinin Batı’yı memnun etmek için Rus gazı yerine daha pahalı sıvılaştırılmış gazı tercih etmeyeceğini açıklamıştı.