© REUTERS / Kevin Lamarque Trump görüşmenin detaylarını açıkladı: Kraliçe Elizabeth beni bekletti

Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 15:00 sularında A149 karayolunda meydana gelen kazada Prens Philip, Range Rover marka aracını kullanıyordu.

Edinburgh Dükü'nün kazanın ardından Sandringham'daki mülke geri dönüdğü ve önlem olarak bir doktor tarafından muayene edildiği ifade edildi.

Prens Philip'in araçtan çıkmasına yardım ettiklerini belirten görgü tanıkları, Prens'in "aşırı derece şok olduğunu" ifade etti.Prens Philip'in yanında koruma olduğu tahmin edilen bir kişinin daha bulunduğu kaydedildi.

Norfolk Polisi, kazada diğer araçta bulunan iki kişinin küçük yaralanmalara maruz kaldığını bildirdi.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, trafik kazası geçirdi https://t.co/XwV0OjBgNW pic.twitter.com/i7ixJHdpsl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 18, 2019

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