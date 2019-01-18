Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, 'sorumluluk gereği' Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Berlusconi ayrıca İtalya'da koalisyon hükümetinde yer alan 5 Yıldız Hareketi'ni durdurmayı amaçladığını vurguladı.
5 Yıldız Hareketi'ni, siyasete girdiği 1994 yılındaki 'komünist sola' benzeten Berlusconi, "Üstelik bunların hiçbir tecrübesi ve kifayeti de yok" dedi.
Berlusconi, "İtalya'nın, Avrupa'nın ve dünyanın geleceği, birlik içindeki bir merkez-sağdır. Biz bugün savunulması gereken liberal bir siyaset fikrini temsil ediyoruz" diye konuştu.
Bugün Corriere della Sera gazetesinde mektubu yayımlanan Berlusconi, siyasete ilk kez 'ülkenin komünist solun eline geçmesi riskini engellemek' için girdiğini, bugün ise 'yeni biçimlerde ancak daha tehlikeli milliyetçilik, sefalet, devletçilik ve intikamcı adalet riskinin' bulunduğunu yazdı.
Berlusconi mektubunda, partisi Haydi İtalya'nın kuruluşundan bu yana 25 yıl geçtiğini hatırlattı, "Bugün özgürlükler tehlikede; ciddiyete ve yetkinliğe ihtiyaç var" dedi.
2013'DE SİYASETTEN MEN EDİLMİŞTİ
Berlusconi'nin ilk nihai mahkumiyeti ise 2013 yılında gelmiş, vergi kaçakçılığından aldığı bu mahkumiyet nedeniyle siyasetten men edilmişti.
Yasak, 2018 yılındaki genel seçimlerde partisinin ilk kez sağ kanattaki Lig Partisi'nin gerisine düşmesinden iki ay sonra kaldırılmıştı.
İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin liderliğindeki Lig Partisi'nin oy oranı yüzde 30'un üzerine çıkarken, Haydi İtalya'nın oy oranı tek haneli yüzdelere gerilemişti.
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