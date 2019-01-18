Finlandiya, rızasız cinsel ilişkiyi tecavüz kapsamına almaya hazırlanıyor

Finlandiya hükümeti, rızasız cinsel ilişkinin tecavüz kapsamına alınması için yasalarda değişikliğe gideceğini açıkladı.

© AFP 2018 / YOSHIKAZU TSUNO Ukrayna’da 'tecavüz' tanımının kapsamı genişletildi

Finlandiya hükümeti, rızasız cinsel ilişkiyi tecavüz kapmasına alacak yasa önerisi Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının önemli bulduğu konularda parlamentoya teklif verebildiği yeni bir düzenleme kapsamında parlamentoya sunuldu.

Finlandiya Adalet Bakanlığı'nın, yasal düzenlemeyi detaylandıracak bir çalışma grubu oluşturduğu ve tasarının Nisan ayındaki seçimlerden sonra Parlamento'ya sunulmasının planlandığı belirtildi.

'SOSYAL MEDYAYA GÖRE HAREKET ETMEYCEĞİZ'

Finlandiya'da geçen yıl 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir kişinin yasaların izin vermemesi nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılması tepkilere yol açmıştı.

Sağcı milletvekilleri de, cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen göçmenlerin sınır dışı edilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep etmişlerdi.

Finlandiya Adalet Bakanı Antti Hakkanen ise değişiklikleri aceleye getirmeyeceklerini ve sosyal medyadaki 'hararetli' mesajlara göre karar vermeyeceklerini söyledi.

Geçen yıl benzer bir yasa İsveç Parlamentosu'ndan geçmişti.