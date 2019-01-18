Finlandiya, rızasız cinsel ilişkiyi tecavüz kapsamına almaya hazırlanıyor

Finlandiya Adalet Bakanlığı'nın, yasal düzenlemeyi detaylandıracak bir çalışma grubu oluşturduğu ve tasarının Nisan ayındaki seçimlerden sonra Parlamento'ya sunulmasının planlandığı belirtildi.
'SOSYAL MEDYAYA GÖRE HAREKET ETMEYCEĞİZ'
Finlandiya'da geçen yıl 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir kişinin yasaların izin vermemesi nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılması tepkilere yol açmıştı.
Finlandiya Adalet Bakanı Antti Hakkanen ise değişiklikleri aceleye getirmeyeceklerini ve sosyal medyadaki 'hararetli' mesajlara göre karar vermeyeceklerini söyledi.
Geçen yıl benzer bir yasa İsveç Parlamentosu'ndan geçmişti.
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