Kayıt
04:10 19 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ans Boersma

    Türkiye'nin sınır dışı ettiği Hollandalı muhabir, çalıştığı gazeteden kovuldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın, çalıştığı Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad'daki (FD) görevine son verildi.

    Ans Boersma
    © Fotoğraf : Twitter
    'Hollandalı gazeteci eski erkek arkadaşı olan terör zanlısına sahte evrak hazırlamaktan şüpheli'
    Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın yapılan yoğun görüşmeler sonrası durumuyla ilgili yeterince net olmadığı ve gazeteye verdiği bilgilerde 3 kez ihmalkar davranması nedeniyle karşılıklı güvenin kaybolduğu gerekçesiyle görevinden alındığı belirtildi.

    Hollanda'da geçen yıl, Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi mensubu olan terör zanlısının ülkede gündeme gelmesinde ve tutuklanmasında Boersma'nın gazeteye zanlı ile bir geçmişi olduğunu bildirmemesinin genel yayın yönetmenliği için büyük hayal kırıklığı olduğu ifade edildi.

    'NUSRA MENSUBU ESKİ ERKEK ARKADAŞINA SAHTE BELGE HAZIRLAYIP HOLLANDA VİZESİ ALMASINA YARDIM ETTİ'

    Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Boersma'nın, Hollanda'da Nusra Cehpesi mensubu olduğu için tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgeler hazırladığı bildirilmişti Haberlerde, Boersma'nın söz konusu terör zanlısı ile 2013 ve 2014 yılında Türkiye'de tanıştığı ve bu süreçte terör zanlısının Hollanda vizesi almasına yardım ettiği belirtilmişti.

    Ans Boersma
    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye, Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti
    Hollanda Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın terörle bağlantılı devam etmekte olan bir ceza soruşturmasının parçası olduğu kaydedilmişti. Açıklamada, soruşturmayla ilgili çok sayıda şüphelinin araştırıldığını, Hollandalı gazeteciye yönelik şüphenin terör suçundan olmadığı ifade edilmişti. Söz konusu ceza soruşturması ile ilgili yakın bir zamanda Türk yetkililerine bazı sorular sorulduğu aktarılan açıklamada, bununla birlikte Türk yetkililere bazı bilgiler de verildiği kaydedilmişti.

    HOLLANDA: TÜRKİYE İLE ARAMIZDA BİLGİ ALIŞVERİŞİ VAR

    Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag ise Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesinin şahsi bir durum olduğunu, gazetecilik görevi ile ilgili olmadığını ve hukuki açıdan Türkiye ile Hollanda arasında her zaman bilgi alış verişi olduğunu söylemişti.

    Boersma, dün muhabiri olduğu Financieele Dagblad (FD) gazetesine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilmesinin 2015 yılının yaz ayına kadar ilişki yaşadığı ve Nusra Cephesi mensubu olduğu için geçen yıl Hollanda'da tutuklanan bir Suriyeli'den dolayı olabileceğini söylemişti. Hollanda'da geçen yıl, Suriye'deki gruplardan birisi olan Nusra Cephesi mensubu olan söz konusu terör zanlısı ve kardeşi terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.

    TÜRKİYE: HOLLANDA'YA MUHABİRİN TERÖR BAĞLANTILI OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ

    Türkiye-Hollanda
    © AFP 2018 / YASIN AKGUL
    Beyin göçü iddiası Meclis'e taşındı: Hollandalı şirketler Türk mühendisleri transfer ediyor
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini açıklamış, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye'ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." ifadesini kullanmıştı.

    Altun, sınır dışı edilmesinin, Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştı.

    İlgili konular:

    Hollandalı astronot, uzaydan yanlışlıkla 911’i aradı
    Yaşını 20 yıl küçültmek isteyen Hollandalı 'guru'nun talebi reddedildi
    Hollandalı marangoz 'Nuh'un Gemisi'yle İsrail'e gitmeyi planlıyor
    Etiketler:
    Sınır dışı, Muhabir, Gazeteci, Het Financieele Dagblad (FD), Nusra Cephesi, El Kaide, Ans Boersma, Suriye, Türkiye, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eski ayakkabıları tamir edip satan Fahri Suna
    24 yıllık tezgâhsız işportacının en büyük hayali
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet