Türkiye'nin sınır dışı ettiği Hollandalı muhabir, çalıştığı gazeteden kovuldu

Hollanda'da geçen yıl, Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi mensubu olan terör zanlısının ülkede gündeme gelmesinde ve tutuklanmasında Boersma'nın gazeteye zanlı ile bir geçmişi olduğunu bildirmemesinin genel yayın yönetmenliği için büyük hayal kırıklığı olduğu ifade edildi.
'NUSRA MENSUBU ESKİ ERKEK ARKADAŞINA SAHTE BELGE HAZIRLAYIP HOLLANDA VİZESİ ALMASINA YARDIM ETTİ'
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Boersma'nın, Hollanda'da Nusra Cehpesi mensubu olduğu için tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgeler hazırladığı bildirilmişti Haberlerde, Boersma'nın söz konusu terör zanlısı ile 2013 ve 2014 yılında Türkiye'de tanıştığı ve bu süreçte terör zanlısının Hollanda vizesi almasına yardım ettiği belirtilmişti.
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Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag ise Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesinin şahsi bir durum olduğunu, gazetecilik görevi ile ilgili olmadığını ve hukuki açıdan Türkiye ile Hollanda arasında her zaman bilgi alış verişi olduğunu söylemişti.
Boersma, dün muhabiri olduğu Financieele Dagblad (FD) gazetesine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilmesinin 2015 yılının yaz ayına kadar ilişki yaşadığı ve Nusra Cephesi mensubu olduğu için geçen yıl Hollanda'da tutuklanan bir Suriyeli'den dolayı olabileceğini söylemişti. Hollanda'da geçen yıl, Suriye'deki gruplardan birisi olan Nusra Cephesi mensubu olan söz konusu terör zanlısı ve kardeşi terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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Altun, sınır dışı edilmesinin, Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştı.
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