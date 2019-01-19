Hitler’in özel yaşamının ayrıntıları ortaya çıktı

Lundmark, Braun’un Münihli jinekolog Gustav Scholten ile yazışmalarına dayanan belgelerden böyle bir sonuca varıyor. Braun’un hastalığıyla ilgili bir diğer kanıtta, doktorun eşinin tuttuğu notlardır. Onların arasında, Führer’in Berghof konutundan Braun’a yapılan ameliyat için Scholten’e bir teşekkür telefonu geldiği notu yer alıyor.
Lundmark ayrıca, doktorun oğluna ulaştığını ve onun da teyzesinin sözlerine dayanarak, Hitler’in eşinin hastahanede sürekli çektiği fiziksel acılardan yakındığından bahsettiğini belirtiyor. Braun’un hastalığıyla ilgili Almanya’nın önde gelen cerahlarıyla görüşen Lundmark, onlardan net bir şekilde bu hastalığın MRKH sendromu olduğu yanıtını alıyor.
'GÖREV, GÖREV, GÖREV, AKLINDAKİ TEK ŞEY BUYDU'
Çiftin cinsel ilişkide bulunmadığı gerçeği, karısı düzenli olarak Fuhrer'in yatak odasındaki çamaşırları değiştiren Berghof konutunun eski sorumlusu tarafından da teyit edildi.
Lundmark, Hitler ile Braun arasındaki ilişkinin özünün, kadının amacının Nazi Almanyası liderini özel yaşamıyla ilgili söylentilerden korumak olduğunu belirtti. Profesör, “Braun kendini ona adamıştı, o da bunu kullandı” dedi.
Adolf Hitler ve Eva Braun’un resmi evliliği bir gün sürdü.
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