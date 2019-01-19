Hitler’in özel yaşamının ayrıntıları ortaya çıktı

Daily Mail’de yer alan habere göre, Eva Braun’un biyografisi hakkında bir kitap yazan Profesör Thomas Lundmark, Braun’un nadir görülen jinekolojik bir hastalık nedeniyle Adolf Hitler’le hiç cinsel ilişkiye girmediğini belirtti.

© AFP 2018 / Ludovic Marin Le Monde, Macron kolajına bakıp Hitler'i hatırlayanlardan özür diledi

Lundmark’a göre, Eva Braun, Mayer Rokitansky Küster Hauser (MRKH) sendromundan muzdaripti. MRKH sendromu, cinsel ilişkiyi zorlaştıran yada acı veren gelişimsel bozukluk sonrası ortaya çıkan utero-vajinal atrezi ile karakterize bir hastalıktır.

Lundmark, Braun’un Münihli jinekolog Gustav Scholten ile yazışmalarına dayanan belgelerden böyle bir sonuca varıyor. Braun’un hastalığıyla ilgili bir diğer kanıtta, doktorun eşinin tuttuğu notlardır. Onların arasında, Führer’in Berghof konutundan Braun’a yapılan ameliyat için Scholten’e bir teşekkür telefonu geldiği notu yer alıyor.

Lundmark ayrıca, doktorun oğluna ulaştığını ve onun da teyzesinin sözlerine dayanarak, Hitler’in eşinin hastahanede sürekli çektiği fiziksel acılardan yakındığından bahsettiğini belirtiyor. Braun’un hastalığıyla ilgili Almanya’nın önde gelen cerahlarıyla görüşen Lundmark, onlardan net bir şekilde bu hastalığın MRKH sendromu olduğu yanıtını alıyor.

'GÖREV, GÖREV, GÖREV, AKLINDAKİ TEK ŞEY BUYDU'

Braun ve Hitler arasında cinsel yakınlık olmadığıyla ilgili başka kaynaklar da bulunuyor. Roma ziyareti sırasında Braun, tercümanı Eugen Dolman’a bunu itiraf ediyor. Dolman anılarında bunu, Braun’un Hitler hakkında söylediği “Görev, görev, görev – aklındaki tek şey buydu. Fiziksel temas fikri onun misyonuna ters düşüyordu. Birçok kez güneşin doğuşunu izlerken bana, sadece Almanya’yı sevebileceğini itiraf etti” sözleriyle aktarıyor. Lundmark’a göre, Dolman’ın hatıralarının gerçekliğinden şüphe etmek için bir sebep yok.

Çiftin cinsel ilişkide bulunmadığı gerçeği, karısı düzenli olarak Fuhrer'in yatak odasındaki çamaşırları değiştiren Berghof konutunun eski sorumlusu tarafından da teyit edildi.

Lundmark, Hitler ile Braun arasındaki ilişkinin özünün, kadının amacının Nazi Almanyası liderini özel yaşamıyla ilgili söylentilerden korumak olduğunu belirtti. Profesör, “Braun kendini ona adamıştı, o da bunu kullandı” dedi.

Adolf Hitler ve Eva Braun’un resmi evliliği bir gün sürdü.