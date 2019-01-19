Vucic: Türk Akımı'nın Sırbistan'dan geçen kısmını Rusya'ya birlikte finanse edeceğiz

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Moskova ve Belgrad yönetimlerinin Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan'dan geçecek kısmını Rusya ile birlikte finanse edeceğini söyledi.

Belgrad'da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Vucic, basın mensuplarına görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri olan Türk Akımı'na değinen Vucic, Rusya ve Sırbistan'ın Türk Akımı'nın Sırbistan'dan geçecek kısmını birlikte finanse edeceğini ifade etti.

Vucic, Türk Akımı'nın Sırbistan'ın geleceği için altyapı açısından ve stratejik açıdan kritik önem arz edeceğini belirterek, "Burada büyük bir yatırım söz konusu. Finansman, Rusya ve Sırbistan arasında paylaşılacak. Kimin ne kadar finansman sağlayacağına bakacağız" dedi.

Vucic, projenin Sırbistan'ın sanayileşmesi, kalkınması ve GSYİH'nin artması bakımından da büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Vucic, Putin'le dünkü ortak basın toplantısında, "Biz bugüne kadar gazımızı Ukrayna ve Moldova toprakları üzerinden alıyorduk, şimdi gazımızı Türk Akımı üzerinden, Bulgaristan toprakları üzerinden almak istiyoruz ve bunun için doğalgaz boru hattı inşa ediyoruz" demişti.

Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa'ya Sırbistan üzerinden devam etmesi için 1.4 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Sırbistan’da en kısa zamanda Türk Akımı doğalgaz boru hattı için altyapının inşaatına başlayacaklarını ifade etmişti.