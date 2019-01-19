Bulgaristan, Rus vatandaşı Jukov'u ABD'ye iade etti

Büyükelçilik, bilgisayar bazlı dolandırıcılık faaliyeti yürüten bir şebekenin üyesi olduğu belirtilen Jukov'un Bulgaristan tarafından ABD'ye iade edildiğini ifade etti.

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Elçiliğin açıklamasında, "Rus vatandaşı A. Jukov, 18 Ocak 2019'da Bulgaristan'dan ABD'ye iade edildi. Jukov, şu anda New York'ta bir cezaevinde bulunuyor. Rusya'nın New York Başkonsolosluğu personeli, Jukov'u ziyaret edecek ve kendisine gereken tüm konsolosluk yardımını sunacak" dendi.

ABD Adalet Bakanlığı, kasım ayında 6 Rusya vatandaşı ile 2 Kazakistan vatandaşını reklam dolandırıcılığı yapmakla suçlamış ve dava açmıştı. Jukov, davada adı geçen isimlerden biri olarak yer almıştı.