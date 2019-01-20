Kuzey İrlanda’da bomba yüklü araç infilak etti

© REUTERS / Dado Ruvic İngiltere Brexit sonrası İrlanda'yla sınır oluşturulmasına karşı

Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde meydana gelen olayda henüz ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği belirtildi.

Patlamanın yaşandığı Bishop adlı sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken BBC olayla ilgili yanan bir araç görüntüsü paylaştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Polis olayda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

POLİS: ŞÜPHELİ BİR ARAÇ DAHA VAR

Kuzey İrlanda Polis Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, endişe veren bir diğer şüpheli araç söz konusu olduğu belirtilerek vatandaşlardan tahliye edilen bölgelerden uzak durması istendi. Emniyet güçlerinin şüpheli ikinci aracı aradığı belirtildi.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin dahi girmesine izin verilmediği kaydedildi.