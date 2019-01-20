Atina'da Sputnik için çalışan muhabire saldırı: Fotoğraf makinesi elinden alındı

Fotoğraf makinesi ve ekipmanları çalınan foto muhabiri Kostis Ntantamis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
'DURUMU STABİL'
Sputnik Yunanistan'dan yapılan açıklamada, serbest muhabir Kostis Ntantamis'in, bugün Atina'nın merkezindeki protestoyu takip ettiği belirtilirken, "Kimliği belirsiz kişiler, Kostis'ten fotoğraf makinesini vermesini talep etti, muhabir reddetti. Kalabalık bir grup onu ve onu korumaya çalışan diğer fotoğrafçıları kovalamaya başladı" dendi.
— George Tsakiris (@GiorgosTsakiris) 20 Ocak 2019
Kalabalığın Ntantamis ve diğer meslektaşlarını yakalayarak elindeki fotoğraf makinesini alıp onu dövmeye başladığı aktarılan açıklamada, "Halihazırda Kostis hastanede, kafa röntgeni yapıldı. Az önce onunla irtibata geçmeyi başardık. Durumu stabil olarak değerlendiriliyor, birkaç tahlilden daha geçmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.
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