Atina'da Sputnik için çalışan muhabire saldırı: Fotoğraf makinesi elinden alındı

Yunanistan'ın başkenti Antina'da, Sputnik için çalışan serbest muhabir fotoğrafçı Kostis Ntantamis, kalabalık bir grup protestocu tarafından dövüldü. Göstericiler, Ntantamis'e saldırarak fotoğraf makinesini elinden aldı.

© AFP 2018 / Aris Messinis Yunanistan'da olaylı Prespa protestosu: Makedonya Yunan'dır, elinizi çekin

Yunan ve Makedon hükümetleri arasında imzalanan 'isim sorununun' çözümüne yönelik 'Prespa Anlaşması'na karşı çıkan göstericiler tarafından düzenlenen protesto eylemleri esnasında, bölgede görev yapan Sputnik muhabiri bir grup protestocunun saldırısına uğradı.

Fotoğraf makinesi ve ekipmanları çalınan foto muhabiri Kostis Ntantamis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eurokinissi Kostis Ntantamis

'DURUMU STABİL'

Sputnik Yunanistan'dan yapılan açıklamada, serbest muhabir Kostis Ntantamis'in, bugün Atina'nın merkezindeki protestoyu takip ettiği belirtilirken, "Kimliği belirsiz kişiler, Kostis'ten fotoğraf makinesini vermesini talep etti, muhabir reddetti. Kalabalık bir grup onu ve onu korumaya çalışan diğer fotoğrafçıları kovalamaya başladı" dendi.

— George Tsakiris (@GiorgosTsakiris) 20 Ocak 2019

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Kalabalığın Ntantamis ve diğer meslektaşlarını yakalayarak elindeki fotoğraf makinesini alıp onu dövmeye başladığı aktarılan açıklamada, "Halihazırda Kostis hastanede, kafa röntgeni yapıldı. Az önce onunla irtibata geçmeyi başardık. Durumu stabil olarak değerlendiriliyor, birkaç tahlilden daha geçmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.