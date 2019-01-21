Yunanistan Foto Muhabirleri Birliği: Gazetecilere saldırılar planlıydı

Yunanistan Foto Muhabirleri Birliği (EFE), aralarında Sputnik için çalışan foto muhabir Kostis Ntantamis’in de bulunduğu bir grup gazeteciye Atina’nın merkezinde düzenlenen saldırının planlı olduğunu, saldırganların elinde muhabirlere ait fotoğrafları tuttuğu belirtildi.

EFE, çeşitli kaynaklar tarafından onaylanan bilgilere dayanarak yaptığı açıklamada, “ellerinde Yunan bayrakları ve üzerindeki çifte kartal olan siyah giysili bir grup” saldırganın elinde foto muhabirlere ait fotoğrafları taşıdığı kaydedildi.

EFE, saldırganların Kostis Ntantamis’i başı dahil tüm vücudunu demir çubuklarla dövdüğünü ve fotoğraf makinesini aldığını anlattı.

Diğer foto muhabirlerin hafif yaralandığı, onların da fotoğraf makinelerinin çalındığı aktarıldı.

Açıklamada, “Bu saldırının önceden planlandığı ve protestoları takip eden foto muhabir arkadaşlarımızın hedef olduğu yönünde şüpheler var. Bu tür faşist eylemleri reddediyor ve öfkemizi dile getiriyoruz. Ülkenin tüm demokratik güçleri bu saldırıyı kınamaya ve kendi söylemlerinin bu tür olaylara ve insanlara, basın özgürlüğüne ve demokrasinin kendisine yönelik bu faşist saldırıları teşvik edip etmediğine dikkat etmeye çağırıyoruz” dendi.