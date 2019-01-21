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13:47 21 Ocak 2019
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    Suriyeli mülteci Jamal

    İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk Facebook’a dava açacak

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    İngiltere'nin Huddersfield şehrinde ırkçı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuğun avukatları Facebook'a dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu.

    İngiltere'de Suriyeli mülteci çocuğa ırkçı saldırı: Boğazını sıkıp su döktüler!
    © Fotoğraf : Twitter/Independent
    İngiltere'de Suriyeli mülteci çocuğa ırkçı saldırı: Boğazını sıkıp su döktüler
    Öğrenim gördüğü Almondsbury Lisesi'nde İngiliz bir öğrencinin saldırısına uğrayan Jamal isimli çocuğun avukatları, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) hareketinin kurucusu Tommy Robinson'un Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medya devine dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

    Zira, islamafobik protestolar gerçekleştirdiği bilinen EDL'nin kurucusu Robenson, Facebook hesabından paylaştığı videoda Jamal'ın masum olmadığını belirtiyor ve İngiliz bir öğrencinin Müslüman kız öğrenciler tarafından darp edildiğini, o sırada Jamal'ın da kızı tekmelediğini ve ısırdığını söylüyor. 

    İngiltere'de Suriyeli mülteci çocuğa ırkçı saldırı: Boğazını sıkıp su döktüler!
    © Fotoğraf : Twitter/Independent
    Suriyeli mülteci çocuğa saldıran çocuğun ağabeyi konuştu: Annemle ülkeyi terk ettiler
    Jamal'ın avukatları ise Facebook'un Robinson'un videolarının 'iftira dolu' ve 'zararlı' olduğunu bilmesine rağmen sırf video popüler olduğu için kaldırmamakla suçluyor.

    Facebook'un bir milyondan fazla izlenen paylaşım sayesinde rant yapmak ve para kazanmak için videoyu kaldırmadığını savunan avukatlardan Tasnime Akunjee, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Facebook Robinson'a ayrıcalıklı davranıyor gibi görünüyor. Ona herhangi bir kullanıcıdan farklı davranılıyor. Bunun nedeni finansal olmalı'" dedi. 

    NE OLMUŞTU?

    Daha önce maruz bırakıldığı ırkçı saldırılar sonucu kolu kırıldığı belirtilen Jamal, Kasım'da İngiliz bir öğrenci tarafından yere yatırılmış ve kafasına su dökülmüştü.

    Video ayrıca, Jamal'a saldıran kişinin "seni boğacağım" ifadeleri kullandığı duyuluyordu.

    İngiltere'de mülteci çocuğun kız kardeşi de saldırıya uğramış
    © Fotoğraf : Twitter
    İngiltere'de mülteci çocuğun kız kardeşi de saldırıya uğramış
    ​O anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Jamal için yardım kampanyası başlatılmıştı.

    Öte yandan, ilerleyen zamanlarda Jamal'ın kız kardeşinin de ırkçı saldırıya uğradığı ve intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

    ​15 yaşındaki Suriyeli çocuğa saldıran İngiliz çocuğun ise annesiyle birlikte başka bir ülkeye gittiği, Jamal ve ailesinin ise aynı şehirde başka bir bölgeye taşındıkları belirtilmişti.

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    Etiketler:
    ırkçı saldırı, İngiliz Savunma Ligi (EDL), facebook, İngiltere
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