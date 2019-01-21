Katolikler için yeni telefon uygulaması: Papa, Hristiyanlara bir tık uzakta

Katolik Kilisesi'nin teknolojiyle arası kötü olan ruhani lideri Papa Francis, kullanıcıların telefonlarına indirebilecekleri bir uygulamaya da sahip olan yeni çevrimiçi dini platform kurulduğunu duyurdu.

Papa Francis, bu pazar verdiği vaazında yeni bir platformun duyurusunu yaptı. Söz konusu platform vesilesiyle inananlar, Roma Katolik Kilisesi'nin ruhani lideriyle eş zamanlı olarak dua edebilecekler.

© REUTERS / Tony Gentile Papa Francis: Dedikoducular teröristtir

'Papa'nın Dünya Dua Ağı' başlığına sahip olan platform, Papa'nın Aziz Petrus Meydanı'nda verdiği Pazar vaazı için toplanan binlerce insan karşısında duyuruldu.

Platformun ‘dua etmek için tıkla' anlamına gelen ‘Click to Pray' adlı bir telefon uygulaması da geliştirildi. Bu uygulama sayesinde Roma Kilisesi'ne bağlı 1,3 milyar Katolik, Papa'nın ettiği duaları anlık olarak görebilecek.

Vatikan'ın yaptığı açıklamaya göre ‘Click to Pray' uygulaması, inananların Papa'nın dünyaya merhamet dilemesine eşlik edebilmesini sağlayacak. Aynı zamanda, kullanıcılara ‘her gün dua etmek' gibi görevler de verebilecek.

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Uygulamanın İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Portekizce ve Almanca olmak üzere 6 farklı dil seçeneği var.

Teknolojiyi anlamak ve kullanmak konusunda daha önce çok başarısız olduğunu belirten Papa'nın artık dini törenler için teknoloji dostu rahiplerin yardımına başvuracağı belirtildi.

Ayrıca, uygulamayı kullanmak için dokunmatik tabletin ekran kilidini açan Papa'nın, diğer rahiplere ‘Bunu ben mi yaptım?' diye sorduğu görüldü.