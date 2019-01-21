Katolikler için yeni telefon uygulaması: Papa, Hristiyanlara bir tık uzakta

Papa Francis, bu pazar verdiği vaazında yeni bir platformun duyurusunu yaptı. Söz konusu platform vesilesiyle inananlar, Roma Katolik Kilisesi'nin ruhani lideriyle eş zamanlı olarak dua edebilecekler.
Platformun ‘dua etmek için tıkla' anlamına gelen ‘Click to Pray' adlı bir telefon uygulaması da geliştirildi. Bu uygulama sayesinde Roma Kilisesi'ne bağlı 1,3 milyar Katolik, Papa'nın ettiği duaları anlık olarak görebilecek.
Vatikan'ın yaptığı açıklamaya göre ‘Click to Pray' uygulaması, inananların Papa'nın dünyaya merhamet dilemesine eşlik edebilmesini sağlayacak. Aynı zamanda, kullanıcılara ‘her gün dua etmek' gibi görevler de verebilecek.
Teknolojiyi anlamak ve kullanmak konusunda daha önce çok başarısız olduğunu belirten Papa'nın artık dini törenler için teknoloji dostu rahiplerin yardımına başvuracağı belirtildi.
Ayrıca, uygulamayı kullanmak için dokunmatik tabletin ekran kilidini açan Papa'nın, diğer rahiplere ‘Bunu ben mi yaptım?' diye sorduğu görüldü.
Accompany Pope Francis in his Click To Pray profile. Download the app 📲 pic.twitter.com/m3Wt6jWwoK— Click To Pray (@clicktoprayapp) January 20, 2019
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