AB, Skripal vakası nedeniyle Rus askeri istihbaratı şefine yaptırım uyguladı

AB, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesi vakası nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişletti.

GRU'nun en tepesindeki 2 ismi yaptırım listesine dahil eden AB, İngiltere'nin GRU ajanları olduğunu iddia ettiği ve olayın sorumluları olarak gösterdiği Aleksandr Mişkin ve Anatoliy Çepiga'ya da yaptırım uyguladı.

AB'nin açıklamasında 4 Rus vatandaşına kimyasal sinir gazı bulundurma ve taşıma suçlaması yöneltildi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.