AB, Skripal vakası nedeniyle Rus askeri istihbaratı şefine yaptırım uyguladı

GRU'nun en tepesindeki 2 ismi yaptırım listesine dahil eden AB, İngiltere'nin GRU ajanları olduğunu iddia ettiği ve olayın sorumluları olarak gösterdiği Aleksandr Mişkin ve Anatoliy Çepiga'ya da yaptırım uyguladı.
AB'nin açıklamasında 4 Rus vatandaşına kimyasal sinir gazı bulundurma ve taşıma suçlaması yöneltildi.
Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.
İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.
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