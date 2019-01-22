'Türk Akımı'nın Sırbistan'daki kısmının inşaatı martta başlayabilir'

Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu'nun Türk Akımı projesinin devamına ilişkin görüşünü şubat ayı başında vermesini beklediklerini kaydeden Bayatovic, "Eğer her şey yolunda giderse, 15-31 Mart arasında çalışmalara başlarız ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic'in yaptıkları mutabakat için her şey hazır hale gelir" dedi.

'SIRP-RUS ŞİRKETİ İNŞA EDECEK'

İnşaatı Sırp-Rus ortak şirketi Gaztrans'ın gerçekleştireceğinin altını çizen Bayatovic, "Gaztrans, Bulgaristan'dan Sırbistan'a uzanacak üç çıkışlı interkonektör inşa edecek. Bu, Sırbistan pazarının yanı sıra Sırp Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'in gaz ihtiyacını karşılayacak" dedi.