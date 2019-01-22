İspanya'da taksicilerin grevi sürüyor

© REUTERS / Albert Gea Barselona'da greve giden taksicilerden olaylı eylem: Uber araçlarına zarar veren 3 kişiye gözaltı

Madrid'de iş bırakan taksiciler gün boyunca kent sokaklarında eylem yaptı. Kent merkezinde yürüyüş düzenleyen 3 binden fazla taksici zaman zaman trafiği kapattı. Taksicilerin süresiz grevinin, özellikle 23-27 Ocak tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Turizm Fuarı (Fitur) döneminde Madrid'deki kent trafiğini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Diğer yandan hafta sonundan itibaren gösteri yapan Barselona'daki taksicilerin bu zamana kadar özel ulaşım hizmeti veren 80 kadar araca zarar verdiği açıklandı. 3 polis ve 1 jandarmanın yaralanmasına neden olan şiddet içerikli eylemlerden dolayı gözaltına alınan 7 taksici ise bir gün sonra serbest bırakıldı.

Taksiciler, Uber, Cabify gibi internet üzerinden ulaşım hizmeti veren özel şirketlerin lisanslarının özerk yönetimler tarafından değil İspanya hükümetince hazırlanan ve ülke genelini kapsayan bir yasayla kontrol altına alınmasını istedi. Taksici dernekleri, Uber ve Cabify gibi şirketler için her 30 taksi başına 1 lisans verilmesini talep ediyor.