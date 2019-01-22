İspanya'da taksicilerin grevi sürüyor

Diğer yandan hafta sonundan itibaren gösteri yapan Barselona'daki taksicilerin bu zamana kadar özel ulaşım hizmeti veren 80 kadar araca zarar verdiği açıklandı. 3 polis ve 1 jandarmanın yaralanmasına neden olan şiddet içerikli eylemlerden dolayı gözaltına alınan 7 taksici ise bir gün sonra serbest bırakıldı.
Taksiciler, Uber, Cabify gibi internet üzerinden ulaşım hizmeti veren özel şirketlerin lisanslarının özerk yönetimler tarafından değil İspanya hükümetince hazırlanan ve ülke genelini kapsayan bir yasayla kontrol altına alınmasını istedi. Taksici dernekleri, Uber ve Cabify gibi şirketler için her 30 taksi başına 1 lisans verilmesini talep ediyor.
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