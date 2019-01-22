İtalya'nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransa, Afrika politikasından dolayı "sömürgeci" suçlaması yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun sözlerinden dolayı İtalya'nın Paris Büyükelçisi Teresa Castaldo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

© REUTERS / İtalya ve Fransa arasında Sarı Yelekler krizi

Fransa hükümeti yetkilileri, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau'nun, Di Maio'nun Fransa ile ilgili açıklamaları nedeniyle Castaldo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Di Maio, dün Avezzano kentinde partisinin bir mitinginde yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerini fakirleştirdiği gerekçesiyle AB ve Birleşmiş Milletler'in Fransa'yı cezalandırması gerektiğini savunmuştu.

Afrikalıların yerinin Akdeniz değil Afrika olduğunu belirten Di Maio, "Bugün bazı insanlar (göçmen) Afrika'dan ayrılıyorsa bunun nedeni başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin onlarca Afrika ülkesini sürekli sömürmesidir" ifadesini kullanmıştı.

Di Maio'nun konuşmasında şu ifadeler öne çıkmıştı:

"Paraları Fransa tarafından basılan, Fransız sömürgesi onlarca Afrika ülkesi var ve Fransa bu paralarla kamu borcunu finanse ediyor. Macron bir yandan bize ahlak dersi veriyor, diğer yandan da sömürdüğü Afrika ülkelerinin parası ile kamu borcunu finanse etmeye devam ediyor. Eğer Afrika'dan göçü durdurmak istiyorsak bu konudan başlamamız gerekir. Sadece AB'de değil, BM'de de bunu yapalım. Gelecek haftalarda M5S'nin gerek İtalyan hükümeti, gerek Avrupa kurumları, gerekse de tüm ulusların diplomatik bağının olduğu kurumlarda bu konuyla ilgili, Afrika ülkelerini sömüren bu ülkelerin cezalandırılmasına ilişkin bir girişimi olacak. Çünkü Akdeniz'de olanlar, bize ahlak dersi veren bazı ülkelerin yaptıklarının bir meyvesi".

Fransa ile İtalya arasında geçen hafta da benzer bir kriz yaşanmış, Di Maio ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Sarı Yeleklere destek veren ifadelerine Fransa hükümeti sert tepki göstermişti.