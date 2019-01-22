Kayıt
11:41 22 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel

    Macron ve Merkel ortak anlaşmaya imza atacak

    © AFP 2018 / Patrick KOVARIK
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Almanya ile Fransa, tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde yeni bir anlaşma imzalayacak. Yeni anlaşmanın hedefi 'İkili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak ve 21. yüzyılda hem iki ülkenin hem de Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmak.'

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Almanya'nın Aachen kentindeki belediye salonunda düzenlenecek törende "Aachen Anlaşması" olarak nitelenen ve "Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması" başlığını taşıyan metne imza atacak.

    İki "ezeli düşman" arasındaki barışmanın yolunu açan Elysee Anlaşması 22 Ocak 1963'te Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad Adenauer tarafından imzalanmıştı.

    7 başlık altında 28 maddenin bulunduğu 16 sayfadan oluşan yeni anlaşmayla ise iki ülke arasında ekonomi, dış, savunma ve güvenlik politikalarının yanı sıra kültür, eğitim, araştırma, teknoloji, yapay zeka, iklim ve çevre alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Merkel ve Macron ortak euro bütçesinde uzlaştı: 'Yeni bir sayfa açıyoruz'
    ORTAK TUTUM SERGİLENECEK

    Avrupa Birliği'nde (AB) alınacak kararlarda iki ülke arasında iş birliğinin derinleştirilmesi ve koordinasyon sağlanması istenilen anlaşmada, bunun için AB'de düzenlenecek büyük toplantılar öncesinde istişare yapılması ve ortak tutum sergilenmesi için çaba harcanması öngörülüyor.

    Pekiştirilmiş ortaklık aynı zamanda Avrupa'daki artan popülizm ve milliyetçiliğe savaş ilanı anlamına da geliyor.

    Anlaşmada, iki ülke arasında siyasi alanda "Savunma ve Güvenlik Konseyi", ekonomik alanda ise ortak "Ekonomi Uzmanları Konseyi" oluşturulacağı belirtilen anlaşmada, silah ihracatına ilişkin ortak yaklaşım geliştirileceği ifade ediliyor.

    Savunma ve Güvenlik konusunda ayrıca "Ortak savunma programları geliştirilecek. Avrupa savunmasının endüstriyel ve teknolojik temelinin rekabetçiliğini ve pekiştirilmesi teşvik edilecek. Her iki ülke de ortak projelere yönelik silah ihracatı için ortak bir yaklaşım geliştirecek" maddesi de alıyor. 

    Ekonomik alanda ise 'ortak iç pazar kadar ticaret, iflas ve şirketler hukukunun uyumlaştırılması ve kurumlar vergisi oranlarının eşitlenmesi' de yeni anlaşmada yer alıyor.

    Bu amaçlara isitinaden anlaşmada yer alan madde ise şöyle: "İki ülke ekonomik ve parasal birliğin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için etkili ve güçlü bir ortak dış ve güvenlik politikasının çıkarları çerçevesinde hareket edecek. Tek ve güçlü bir pazarın kurulmasını amaçlanacak ve güçlü endüstriyel kapasitelere dayanan rekabetçi bir birlik oluşturma hedeflenecek." 

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Christophe Petit Tesson
    Macron'dan Merkel'e: Avrupa'da reform için Almanya'ya ihtiyaç var
    ÜLKELERDEN BİRİ SİLAHLI SALDIRIYA HEDEF OLURSA

    Anlaşmada, ülkelerden birinin silahlı saldırıya hedef olması halinde diğerinin mümkün olduğu kadar yardımda bulunması öngörülüyor.

    Dışişleri bakanlıklarının ve diplomatik misyonlarının iş birliğinin genişletileceği vurgulanan anlaşmada "Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınması Alman-Fransız diplomasisinin önceliğidir" ifadesi kullanıldı.

    Bunun, iki ülkenin BMGK'da AB'nin ortak bir sandalye ile temsil edilmesine ilişkin hedeften vazgeçtiği anlamı taşıdığı yorumu yapıldı.

    DİJİTAL ORTAKLIK 

    Fransa ve Almanya ayrıca "dijital birlik" kurmaya da karar verdiler. Apple, Google ve Amazon gibi ABD hâkimiyetindeki bu pazarda söz sahibi olabilmeleri için yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Avrupa şirketlerine devletin yardımcı olması kararlaştırıldı.

    Geçmişte bu gibi girişimler sonuç vermemişti. Google yüzyılın başlarında küresel egemenlik hamlesini başlattığında Başbakan Gerhard Schröder ve Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ortaklaşa arama motoru geliştirilmesini kararlaştırmışlar ama daha bir yıl geçmeden Almanya "Quaero" adı verilen projeden çekilmişti.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Merkel’den Macron’un ‘Euro Bölgesi reformu’ taleplerine yeşil ışık
    İKİ HALKIN YAKINLAŞMASI İÇİN ORTAK FON KURULACAK

    Anlaşmada eğitim alanında, karşılıklı olarak diğer ülkenin dilini öğrenen öğrencilerin sayısının artırılması, karşılıklı diplomaların tanınması ve üniversitelerin iş birliğine gitmesi gibi birçok konuda daha yakın çalışma yapılması öngörülüyor.

    Sınır bölgelerinde halkın yaşam koşullarını kolaylaştırma konusunda engellerin kaldırılması istenilen anlaşmada, bunun için sınır bölgelerde çeşitli ortak projelerin hayata geçirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması hedefleniyor.

    Anlaşmada iki halkın daha da yakınlaşması için yapılacak çalışmalar konusunda ortak bir fon kurulacağı ifade edildi.

    Çevre alanında Paris Anlaşması'nın uygulanması ve BM'nin 2030 sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için iki ülkenin yakın iş birliğinde olacağı belirtilen anlaşmada, enerji dönüşümünün ilerletilmesinin sağlanması için çaba sarf edileceği kaydedildi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya BaşbakanI Angela Merkel
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Macron, Trump'ın hedef aldığı Merkel'den yana
    MUHALEFETLERDEN ELEŞTİRİ GELDİ

    İmzalanacak anlaşma iki ülkedeki muhalefet partileri tarafından eleştiriliyor.

    Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Franziska Branter, anlaşmanın bir niyet beyanın dışına çıkmadığını ve "içinin boş" olduğunu belirterek, sosyal standartların geliştirilmesi ve vergi adaleti gibi konuların anlaşmada yer almadığını ifade etti.

    Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Tobias Pflüger ise, Almanya ve Fransa hükümetlerinin AB'de yaşanan krize ve meydan okumalara karşı yanlış cevap verdiklerini söyleyerek, Fransa ve Almanya öncülüğünde neo-liberal kemer sıkma politikalarının uygulanacağını, askeri iş birliğinin güçlendirildiğini ve askeri müdahalelerin teşvik edildiğini savundu.

    "Aachen Anlaşması'nın" Avrupa'daki silahlanmayı ilerleteceğini ifade eden Pflüger, bu durumda AB'nin barışçıl bir Avrupa vizyonundan uzaklaşacağını kaydetti.

    Aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Alexander Gauland da Almanya ve Fransa'nın AB içinde bir "süper AB" kurmak istediklerini söyledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Charles Platiau
    Merkel ve Macron'dan, Donbass'taki 'okul ateşkesi' anlaşmasını uygulama çağrısı
    FRANSA

    Fransa'da Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de, Aachen'de imzalanacak anlaşmanın "Fransa'ya ihanet" anlamına geldiğini belirterek, "Macron topraklarımızı parça parça satıyor ve egemenliğimizi çökertiyor" ifadesini kullandı.

    Anlaşmayı kimsenin protesto etmemesi için imzalanmadan üç gün önce kamuoyuyla paylaşıldığını eleştiren Le Pen, "Sözleşme çok vahim ve ülkemizin gücünü baltalayacak" değerlendirmesinde bulundu.

    Le Pen, Macron'un Fransa'nın BMGK'daki koltuğunu Almanya ile paylaşmayı düşündüğünü ileri sürdü.

    Ayağa Kalk Fransa Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan da Almanya'ya sınır olan Alsas-Loren bölgelerinde gelecekte Alman yasalarının geçerli olacağını iddia ederek, anlaşma konusunda hükümete inanılmaması ve anlaşmanın satır aralarının okuması tavsiyesinde bulundu.

    Dupont-Aignan, dış ve güvenlik politikalarında Berlin ile ortak tutum sergileme taahhüdünde bulunması durumunda Fransa'nın uluslararası konumunu feda edeceğini savundu.

    Fransa'da haftalardan beri gösteriler yapan sarı yelekliler de önemli anlaşmaların imzalanmadan önce referandum yapılmasını istiyor.

     

    İlgili konular:

    'Fransa ile Almanya, Kerç Boğazı vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını engelledi'
    Almanya ve Fransa imha edilen SMM hava aracıyla ilgili milisleri suçladı
    Suriye'de çözüm için yeni umut: Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri ilk kez bir araya geldi
    Peskov: Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri Suriye'yle ilgili ortak konular bulmaya çalışacak
    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı bildirisi
    Etiketler:
    anlaşma, Anela Merkel, Macron, Almanya, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paris'te iç çamaşır defilesi
    Ünlü Fransız iç çamaşır markalarından Paris’te etkileyici defile
    Karikatür
    Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akımı-2, yanlış seçilen 'şamar oğlanı', engellenemeyecek
    İnfografik
    Trump'ın Ortadoğu politikası: 2 yılda neler yaşandı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet