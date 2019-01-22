Norveç'te domuz eti servisini bırakan otele boykot çağrısı: 2019 yılında bu nasıl mümkün olur?

Norveç'te bir otelin 'çeşitlilik' gerekçesiyle çalışanlarına domuz eti servisini bırakması tartışmalara neden oldu. Otelin bu uygulaması, "Entegrasyon yanlış anlaşıldı" ifadeleriyle çok sayıda eleştriye maruz kaldı.

© REUTERS / Hannibal Hanschke İslam Konferansı'nda domuz eti ikramı tartışma yarattı

Norveç'te bulunan Scandic Hotel Norge isimli otel, çalışanlarına domuz eti ve içerisinde domuz eti bulunan pastırma, jambon ve sosis gibi ürünleri servis etmeyi bıraktığını açıkladı.

Otel müdürü Lise Solheim Haukedal, Verdens Gang isimli gazeteye yaptığı açıklamada "Personel mutfağında domuz ürünlerinden kaçınmaya çalıştığımız doğrudur. Otelin etnik çeşitliliği ile gurur duyuyoruz, çalışanlarımız arasında çok sayıda kimlik bulunuyor ve biz adapte olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haukedal ayrıca, otel çalışanlarının da söz konusu adaptasyon konusunda istekli olduklarını belirtti.

'KAPSAYICILIK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR'

"Scandic otellerinde toplamda 120 ayrı uyruktan çalışan var ve kapsayıcılık önemli bir faktör" diyen Haukedal, söz konusu uygulamanın çalışanlar tarafından olumlu karşılandığını açıkladı.

Norveç'in sağ kanat partisi İlerleme Partisi'nin göçmen politikaları sözcüsü Jon Helgheim, otelin 'entegrasyon fikrini yanlış anladığını' söyledi.

© REUTERS / Darren Staples Ünlü çikolata markası helal üretime geçti, tüketiciler boykot çağrısı yaptı

Helgheim, "Pek çok kişi bunun başka bir kültüre ve dineuyum sağlamak olduğunu ve insanların bu konuda çok da mutlu olmadığını düşünüyor. Aslında bu, çoğunluğun bir azınlığa uyum sağlaması gerektiği ilkesine dayanıyor" ifadelerini kullandı ve bunun otelin çalışanlarına ne sağlamak istediğine bağlı olduğunu belirtti.

'NORVEÇ DOMUZ ETİ KALİTELİDİR'

Ülkenin Tarım Bakanı ve İlerleme Partisi üyesi Bård Hoksrud ise, bunun şirketin kendi seçimi olduğunu söyleyerek "Ben seçim özgürlüğünü destekliyorum ve bağımsız bir şirketin ne yapacağına karışamayız. Ancak Norveç domuz eti kalitelidir" dedi.

Öte yandan, olayı haberleştiren Verdens Gang gazetesinin yorum kısmında ise çok sayıda olumsuz görüş paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, otelin ismini 'Scandic Hotel for Dubai' olarak değiştirmelerini istedi.

'2019 YILINDA NASIL MÜMKÜN OLUR?'

Bir kullanıcı ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir otel İslama boyun eğiyor. Bu dine ilişkin bildiğimiz şeylerle birlikte, 2019 yılında bu nasıl mümkün olur?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, otelle ilgili boykot çağrısında bulunanlar da oldu.

Gazete ise ayrıca, söz konusu uygulamanın yalnızca akşam yemeğinde geçerli olduğunu, domuz ürünlerinin gün içerisinde servis edilmeye devam edildiği bilgisini aktardı.