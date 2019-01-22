Ukrayna'dan itiraf: Kiev'in politikaları 'utanç verici şekilde çöktü'

Ukrayna milletvekili Dmitriy Dobrodomov, Ukrayna'nın Avrupa'nın en yoksul ülkesi haline gelmesinin Kiev yönetiminin politikalarının utanç verici bir şekilde çökmesi olarak niteledi.

© REUTERS / GLEB GARANICH Ukrayna’da maaşlar yarı yarıya azaldı

NewsOne televizyonuna konuşan Dobrodomov, ülkeyi Avrupa'nın en yoksul ülkesi haline geline getiren Kiev yönetimlerini eleştirdi.

'HİÇBİR YERE ÇIKMAYAN YOL'

Ukrayna'nın son 27 yılda oldukça modern ve oldukça büyük ekonomiye sahip bir ülkeden Avrupa'nın en yoksul ülkesi haline dönüştüğünü kaydeden Dobrodomov, "Bağımsızlık kazanılmasını izleyen yıllarda Ukrayna yönetimleri, 'politika için para, para için politika' anlayışına dayanan utanç verici bir kurala göre hareket etti" dedi. Dobrodomov, bu kuralı 'hiçbir yere çıkmayan bir yol' olarak niteledi.

IMF, ekimde yayınladığı raporda Ukrayna'nın Avrupa'nın en yoksul ülkesi olduğunu açıklamış, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, kasımda yaptığı bir konuşmada bunu itiraf etmişti.

Ukrayna ekonomisi, devlet darbesinin düzenlendiği 2014 yılından bu yana düşüş trendi içinde. Kiev yönetimi, ekonomik reformlar yapmaya çalışıyor, IMF'ten krediler alıyor ancak faturalar kabarırken maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri düşük düzeyde kalmaya devam ediyor.