Paris’te film gibi soygun: 'Kapalıyız' afişi asıp, 30 kasayı boşalttılar

© AA / Hüseyin Kulaoğlu Şişli’de silahlı soygun: 300 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası çalındı

Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı'na birkaç yüz metre yakın olan Milleis Bankası'nda gerçekleşen soygunda 30 kasanın boşaltıldığı öğrenildi. Sabah banka açılış saatinde gelip, banka girişine "kapalıyız" afişi asan ve çalışanları bağlayıp saatlerce içeride tutan 4 soyguncunun işleri bittikten sonra kaçtığı ve çalışanların ancak öğleden sonra polise haber verebildiği öğrenildi. Toplam 30 kasayı boşaltıp kaçan soyguncuların güvenlik güçleri tarafından halen arandığı bildirildi.

Filmleri aratmayan soygunda 2 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Soyguncuların kaçmadan önce içeriye henüz ne olduğu tespit edilmeyen bir sıvı döktüğü ve önlem amaçlı itfaiye mensuplarının banka önünde halen hazırda bekletildiği öğrenildi.