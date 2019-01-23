AB'den İngiltere'ye 'Anlaşma yoksa sınır var' uyarısı

AB Komisyonu Sözcüsü Schinas, İngiltere'nin Birlikten anlaşmasız ayrılması halinde Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında otomatik olarak "fiziki sınır" oluşacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, İngiltere'nin Birlikten anlaşmasız ayrılması halinde Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında otomatik olarak "fiziki sınır" oluşacağını bildirdi.

Schinas, günlük basın brifinginde, AB ile İngiltere arasında anlaşmasız Brexit ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Eğer beni anlaşmasız ayrılık halinde ne olacağı konusunda sıkıştırmak istiyorsanız söyleyeyim, ne olacağı çok açık; (Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında) fiziki sınır olacak" dedi.

KUZEY İRLANDA MESELESİ

Kuzey İrlanda, ülkedeki bölünmenin en uç şeklini uzun yıllardır Katolik ayrılıkçılarla, İngiltere ile Birlik yanlısı Protestanlar arasında yaşıyor.

Bölgedeki 30 yılı aşkın çatışma 1999'da varılan Belfast Anlaşması ile ancak sona erdirilmişti. Brexit süreci şimdi bizzat bu anlaşmayı tehdit ediyor.

Başkent Belfast'ta hala ayrı mahallelerde yaşayan halk, özellikle anlaşmasız Brexit senaryosunda eski çatışmalı günlere geri dönülmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.