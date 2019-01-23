Fransa İçişleri Bakanı'ndan 'polis şiddeti' itirafı

© REUTERS / Christian Hartmann Fransa Ombudsmanı, biber gazının yasaklanmasını istedi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Senatoda yaptığı açıklamada, Sarı Yeleklerin eylemlerinde polisin müdahalesinin 4 kişinin gözünden ağır yaralanmasına neden olduğunu ve bazılarının bir gözünü kaybedebileceğini belirtti.

Bakan, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından Sarı Yeleklerin protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açıldığını hatırlattı.

Castaner, geçen hafta yaptığı açıklamada polisin gösterilerde eylemcilere şiddet uygulamadığını, aksine protestocuların polise saldırdığını öne sürmüş, ayrıca gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan Sarı Yeleklerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin gösterilerde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.