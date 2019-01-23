Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı, ABD’li Büyükelçi ile savunma alanındaki işbirliğini ve Türkiye’nin tutumunu görüştü

© AFP 2018 / ANGELOS TZORTZINIS WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki askeri varlığını büyütmek istiyor

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, görüşmede savunma alanındaki işbirliğini ve Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki tutumunun masaya yatırıldığı kaydedildi.

"Görüşmede ABD'de gerçekleşen ikili stratejik diyalog çerçevesinde savunma ve güvenlik alanındaki son neticeler, ayrıca ikili düzeyde ve NATO çerçevesinde askeri-teknik işbirliği konuları ele alındı" ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ulusal Savunma Bakanı Pyatt'e özellikle Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin soğukkanlılıkla yanıt verdiği, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki uygunsuz tutumunu dile getirdi".