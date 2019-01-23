İngiltere'de Brexit tartışmaları sürüyor: Silah İngiliz ekonomisinin alnında, ikinci referandum en iyi seçenek

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılığı üzerine devam eden tartışmalarda, 'ikinci bir referandum seçeneği' üzerinde duruluyor. Financial Times ve Times gazeteleri, başyazılar üzerinden ikinci bir referandumun tek seçenek olacağını belirtirken, eski Maliye Bakanı Osborne ise mevcut durumu 'Rus ruletine' benzeterek Brexit'in ertelenmesini savundu.

İngiltere başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda büyük farkla reddedilmişti. May'in ilk planından farksız olmakla eleştirilen B planı ise haftaya oylanacak.

Devam eden Brexit tartışmalarıyla birlikte, Financial Times gazetesi "Parlamento Brexit konusunu çözemezse ikinci bir referanduma ihtiyaç var" başlıklı başyazısında Başbakan Theresa May'in 29 Mart olan Brexit tarihinin ertelenmesi için AB'ye başvurması gerektiğini ve bu süreçte AB ile yaptığı anlaşmayı bir kenara koyarak başka ayrılık yolları üzerine çalışması gerektiğini yazdı.

'BREXIT BUZDAĞI'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete "İngiliz gemisi anlaşmasız Brexit buzdağına doğru ilerliyor" ifadelerini kullandığı başyazısına şöyle devam etti:

"Theresa May Parlamento'daki yenilgisinden sonra kapısını diğer partilere açtığını söylese de zihnini açmamıştı. Bu yüzden bu haftaki B planında aynı anlaşmayı küçük değişikliklerle geçirmek istediğini açıkladı. Bu durum 29 Mart tarihi yaklaşırken milletvekillerine May'in anlaşması veya anlaşmasız Brexit arasında bir seçim yapmayı dayatıyor. Parlamento buna izin veremez. Milletvekilleri AB ile müzakere sürecini uzatacak ve anlaşmasız Brexit'i imkansız kılacak bir yasa çıkarmalı. Bu süreçte de farklı Brexit seçenekleri Parlamento'da değerlendirilmeli. Konu sonunda İngiliz halkına ikinci bir referandumla sorulmalı.

'MAY'İN PLANI DEZAVANTAJLI'

"Theresa May'in planı AB'de kalmaya kıyasla dezavantajlı. May, Brexit'i bir Muhafazakar Parti meselesi gibi ele alıyor ve referandumda AB'de kalmak için oy veren yüzde 48'e gidecek başka yerleri olmayan yurttaşlar gibi davranıyor. Eğer Parlamento herhangi bir Brexit planı üzerine uzlaşamazsa kulislerde bir erken seçim ihtimali konuşuluyor. Fakat bu seçim de hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Eğer Parlamento'daki kilit çözülemezse halka hâlâ Brexit isteyip istemediği sorulmalı. Gerçekleri değerlendirip bir seçim yapmayı hak ediyorlar. İkinci bir Brexit referandumu toplumu bölebilir fakat Theresa May'in Brexit planı da toplumu bölüyor."

'TEK YOL İKİNCİ REFERANDUM'

The Times gazetesi de başyazısında Parlamento'daki Brexit düğümünün çözülememesi nedeniyle ikinci bir referandum ihtimalinin arttığını, bunun anlaşmasız Brexit'i engellemek için tek yol olduğunu yazdı.

Gazete başyazısına şöyle devam etti:

"İkinci bir Brexit referandumu konusunda dikkatli olmak için çok fazla neden var. Fakat referandum, anlaşmasız Brexit'ten kaçınmak için seçenekler arasında kötünün iyisi. Hatta öyle gözüküyor ki başka bir seçenek yok. Theresa May'in yeni bir teklifi yok. B planı A planının aynısı çıktı. Brüksel'e gidip daha fazla taviz almaya çalışacak ama aynısını geçen ay da yapmış ve bu yüzden Parlamento'da kaybedeceğini bildiği oylamayı bir ay ertelemişti."

'AB DEĞİŞİKLİK YAPMAYI REDDEDİYOR'

"Avrupa Birliği ise mevcut anlaşma üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayı reddediyor. Theresa May A planıyla devam ediyor çünkü Parlamento'da bir yumuşak Brexit seçeneği üzerine partiler arası uzlaşı sağlamak mümkün değil. Bir çoğunluk sağlansa bile bu çoğunluğun yeni yasaların geçeceği önümüzdeki yıllarda da korunması gerekecek. Böyle bir şey bir ulusal hükümet kurulmasını gerektirir ama milletvekillerinin bu yönde isteği yok. Theresa May'in önündeki en iyi seçenek referandum çağrısını kendisinin yapması ve böylece süreci yönetmesi olabilir."

'SİLAH İNGİLİZ EKONOMİSİNİN ALNINDA'

İngiltere'nin eski Maliye Bakanı George Osborne ise, mevcut durumu 'Rus ruletine' benzeterek Brexit'in ertelenmesinin en iyi seçenek olacağını savundu.

Davos'ta BBC finans editörü Simon Jack'a onuşan Osborne, 'silahın İngiliz ekonomisinin şakağına dayandığını' açıkladı ve "Rus ruleti, asla oynamamanız gereken bir oyundur. Çünkü, 6'da bir şansla kurşunun kafanıza girme ihtimali vardır" dedi.

Osborne, Brexit kararının alındığı dönemin İngiltere Maliye Bakanı'ydı ve kampanyanın baş aktörlerindendi.

Osborne ayrıca, halefi Philip Hammond'un iş çevrelerine anlaşma yapmadan ayrılmanın mümkün olmadığını 'makul bir şekilde' söylediğini belirtti ve "Ancak bunu İngiltere başbakanından duymamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan, May ile görüşmesi beklenen İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon da Brexit konusunda bir uzatma arayışı içinde olduğunu söyledi.