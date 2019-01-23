Bulgaristan yatırım karşılığı vatandaşlık alımını durduracak

Bulgaristan Adalet Bakanlığı, zengin yabancıların ülkeye yatırım yaparak vatandaşlık hakkı kazanmalarını durdurmayı planladığını açıkladı.

Programın, Avrupa Birliği ülkesi için önemli bir ekonomik fayda sağlayamadığı belirtilen bakanlık açıklamasında, "Veriler, reel yabancı yatırım ve ekonomik kalkınmayı artırma hedefine ulaşılmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, yeni işler oluşturulmadı ya da ekonomik büyümede etkili olmadı" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, 2013'ten beri yalnızca 50 yabancının yatırım karşılığı pasaport satın aldığını açıkladı.

Bulgaristan, şu anda Malta ve Kıbrıs'la birlikte yatırımlara karşılık olarak vatandaşlık hakkı veren üç Avrupa Birliği ülkesinden biri.

Bulgaristan, Malta ve Kıbrıs'ı da içeren 20 AB ülkesi ise yatırım karşılığı oturma izni sağlıyor.

Bulgaristan'da zengin yabancılar, en az 580 bin 922 Dolar karşılığında, çoğu Avrupa Birliği (AB) ülkesine engelsiz erişim sağlayan bir pasaport satın alabiliyor. Bu yatırımlar, hükümet tahvillerine de yapılabiliyor.