Sahte soy ismi kullanan Hollandalı gazetecinin 'uydurma' haberler yazdığı ortaya çıktı

SOY İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Araştırmada, farklı gazetelerde yüzlerce haberi yayımlanan Blasic'in birçok haberinde kullandığı kaynakların adsız ve uydurma kişilerden oluştuğu ve geçen yılın yarısından itibaren soy ismini 'Mertens' olarak kullandığı ortaya kondu.
Blasic'in, yeraltı dünyası, terör örgütü IŞİD'in Avrupa'ya dönen mensupları, sığınmacılar ve Rusya'nın Hollanda'daki casuslarına ilişkin haber ve röportajlar hazırladığı kaydedildi.
3 AYRI MEDYA KURULUŞU, BLASİC'İN YAZILARINI GERİ ÇEKTİKLERİNİ AÇIKLADI
2014-2017 yıllarında üç farklı medya kuruluşunun da kaynak gösteremediği için Blasic'in yazdığı haberlerin uydurma olduğunun farkına vardığı belirtildi.
Nieuw Revu dergisi ise internet sayfasında, Blasic'in dergide yayımlanan 27 haberinin başlık ve linklerini paylaşarak, bu haberleri geri çektiklerini ve serbest gazeteciyle ilişkilerini kestiklerini açıkladı.
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