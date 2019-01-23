Sahte soy ismi kullanan Hollandalı gazetecinin 'uydurma' haberler yazdığı ortaya çıktı

Hollanda'da haftalık olarak yayınlanan bir gazetenin yaptığı araştırma, gazeteci Peter Blasic'in ülkenin önemli medya kuruluşları için kaleme aldığı yazılarında kullandığı kaynakların doğrulanmadığını ortaya çıkardı. Araştırmada ayrıca, Blasic'in geçen yılın yarısından itibaren soy ismini değiştirerek 'Mertens' soy ismini kullandığını ortaya kondu.

© AFP 2018 / TONY AVELAR 'Sahte haber' piyasayı salladı

De Groene Amsterdammer haftalık gazetesinin yaptığı araştırmada, Hollanda'nın Roermond belediyesinde memur olarak görev yapan Blasic'in, Elsevier, Knack ve Nieuw Revu dergisi gibi önemli medya kuruluşlarına yazdığı çok sayıda haberin kaynağının doğrulanamadığı belirtildi.

SOY İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Araştırmada, farklı gazetelerde yüzlerce haberi yayımlanan Blasic'in birçok haberinde kullandığı kaynakların adsız ve uydurma kişilerden oluştuğu ve geçen yılın yarısından itibaren soy ismini 'Mertens' olarak kullandığı ortaya kondu.

Blasic'in, yeraltı dünyası, terör örgütü IŞİD'in Avrupa'ya dönen mensupları, sığınmacılar ve Rusya'nın Hollanda'daki casuslarına ilişkin haber ve röportajlar hazırladığı kaydedildi.

3 AYRI MEDYA KURULUŞU, BLASİC'İN YAZILARINI GERİ ÇEKTİKLERİNİ AÇIKLADI

2014-2017 yıllarında üç farklı medya kuruluşunun da kaynak gösteremediği için Blasic'in yazdığı haberlerin uydurma olduğunun farkına vardığı belirtildi.

Nieuw Revu dergisi ise internet sayfasında, Blasic'in dergide yayımlanan 27 haberinin başlık ve linklerini paylaşarak, bu haberleri geri çektiklerini ve serbest gazeteciyle ilişkilerini kestiklerini açıkladı.