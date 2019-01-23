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15:58 23 Ocak 2019
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    UAV demonstration flights in Moscow region

    'Stadyumlar İHA saldırılarına açık'

    © Sputnik / Iliya Pitalev
    Avrupa
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    İngiliz Daily Telegraph gazetesinin yaptığı araştırma, stadyumların insansız hava araçları (İHA) kullanılarak düzenlenebilecek saldırılara karşı korunmasız olduğunu ortaya çıkardı.

    İngiltere/ Londra Heathrow Havalimanı
    © REUTERS / Stefan Wermuth
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    Daily Telegraph Araştırmacı Gazetecilik Editör Yardımcısı Vekili Ben Rumsby'nin araştırması, İngiltere'deki stadyumların drone saldırılarına karşı savunmasız olduğunu ortaya koydu.

    Premier Lig kulüplerinden hiçbirinin, olası bir İHA saldırısın engelleyecek teknolojiye sahip olmadığı ortaya çıkarken, stadyum güvenliği açısından İHA'lara yönelik bir savunma mekanizması geliştirmek için çalışan tek Premier Lig ekibinin Manchester United olduğu belirtildi.

    Öte yandan araştırma, profesyonel futbol ligindeki bu durumun diğer spor dalları için de geçerliği olduğunu gözler önüne seriyor. Gazetenin iletişime geçtiği kurumlardan yalnızca Silverstone yarış pisti yönetimi İHA karşıtı teknolojiye sahip olduklarını açıkladı.

    'KİMYASAL VEYA PATLAYICILI SALDIRILARIN YANI SIRA BAHİS ŞİRKETLERİNE AVANTAJ SAĞLAMADA VE KAÇAK YAYIN YAPMAK İÇİNDE KULLANILABİLİNİR'

    Daily Telegraph'a göre İHA'lar stadyumlara yönelik olası kimyasal veya patlayıcılı saldırıların yanı sıra bahis şirketlerine karşı avantaj sağlamak veya kaçak yayın yapmak için de kullanılabilir.

    Selçuk Bayraktar
    © AA /
    Selçuk Bayraktar: Yerli İHA'ları engellemek için uçuşları yasakladılar, genel müdürümüzü tutuklatmaya kalktılar
    Gazeteye yazan FIFA'nın eski güvenlik birimi başkanı Chris Eaton da uzmanların İHA'lara karşı yıllardır uyarıda bulunduğuna dikkat çekti.

    'İNGİLİZ KULÜPLERİ RUSYA'YI ÖRNEK ALMALI'

    Eaton, "Teröristler, İHA ile panik yaratarak stadyumdan kaçan taraftarları da hedef alabilir" ifadelerini kullandı ve Rusya'nın Dünya Kupası'nda kullandığı 12 stadyumun da İHA'lara karşı korumalı olduğunu ve Rusya'nın İHA'larla saldırı planlarını açığa çıkardığını yazdı.

    Chris Eaton, İngiliz kulüplerinin de Rusya'yı örnek alması gerektiğini, aksi takdirde Gatwick'teki gibi veya daha kötü anların yaşanması ihtimalinin zamanla artacağını vurguladı.

    Londra'nın en büyük ikinci havalimanı olan Gatwick'te Aralık ayında 2 gün boyunca binlerce uçuş İHA'lar nedeniyle iptal olmuştu. Bu yüzden İHA'ların yarattığı tehditler İngiltere basınında sıklıkla işleniyor.

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    Etiketler:
    Drone, İHA, İnsansız Hava Aracı (İHA), Daily Telegraph, Manchester United, Premier Lig, Chris Eaton, Ben Rumsby, İngiltere
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